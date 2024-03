Namorada de Davi avalia distância e nega mudança da Bahia com o fim do BBB

Mani, namorada de Davi, contou como tem sido o período em que o participante está confinado no BBB 24 (Globo). A vendedora comentou sobre a distância, o dinheiro do programa e a vontade de seguir na Bahia.

O que aconteceu

Mani diz que continua com sua rotina após a exposição de Davi no BBB 24. "Continuo com a rotina de abrir a barraca de segunda à sexta-feira, acordar 5 horas da manhã. Sigo com a rotina diária, tem que fazer salgado para a barraca, outras coisas", apontou em entrevista à Quem.

No entanto, a empresária sugere que a vida não será a mesma com o fim do reality e o ganho de seguidores: "Nunca mais. Me divido na barraca e nas entrevistas no meu dia".

Ela confessou sobre a dificuldade de ficar separada do parceiro: "Nossa relação é muito intensa e nunca ficamos tanto tempo separados. Só havíamos ficado sem dormir juntos duas vezes. E está sendo muito difícil".

Com o dinheiro do BBB, Mani reforçou que vai esperar Davi voltar para definir as prioridades: "Não penso muito sobre isso. Vou esperá-lo. Se sair campeão, vou agradecer a Deus, se não, ele já é um vencedor. Tenho muito pé no chão. Vou esperar para a gente conversar sobre dinheiro, sobre mudança de vida".

Por fim, a namorada de Davi descartou a ideia de se mudar da Bahia e brincou: "Não passou pela minha cabeça mudar da Bahia, a terra Maravilhosa, depois do programa. De Salvador para o Rio ou São Paulo, é perto. São duas, três horas de relógio, pertinho".

