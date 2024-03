Luiza Brunet expõe tentativa de golpe após eliminação de Yasmin do BBB

Nesta quarta-feira (13), Luiza Brunet expôs uma tentativa de golpe após Yasmin ser eliminada do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

A ativista compartilhou que um criminoso se passou pela filha. Nos stories do Instagram, divulgou que o farsante escreveu no WhatsApp: "Boa tarde, mãe! Vou usar este número provisório até eu me organizar, ok: Beijos".

A famosa ainda mostrou o número "fake" usado. Ela também reforçou que era "golpe" e "assalto".

Yasmin Brunet não se pronunciou sobre o caso. A mãe da modelo apenas expôs a tentativa fracassada de golpe e não comentou mais detalhes.

