Leidy questiona Bin: 'Deu um chute na bunda da Giovanna pézinho?'

Na segunda festa da Líder Bia no BBB 24 (Globo), Leidy Elin questionou MC Bin Laden sobre o término com Giovanna.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Durante a festa, os brothers criaram um programa fictícios de entrevistas. Em sua vez como apresentadora, Leidy perguntou para Bin sobre o affair com Giovanna.

A trancista foi direto ao ponto: "Você deu um chute na bunda da Giovanna pézinho?"

Bin tentou sair da saia justa: "Não dei um chute, não foi bem assim... O que aconteceu foi que o convívio estava complicado porque o melhor amigo dela [Michel] era meu rival no jogo. Outras situações estavam acontecendo, eu não estava conseguindo ser eu. Então preferi me afastar, até para não cobrar nada dela."

O funkeiro colocou um ponto final no affair com Giovanna no fim de fevereiro. Ele alegou que estava confuso com certas situações na casa e, no momento, vivia uma rixa com Michel.

🗣 Leidy para MC Bin Laden: "Você deu um chute na bunda da Giovanna Pézinho?" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/PpsC9tWKFU -- Big Brother Brasil (@bbb) March 14, 2024

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Yasmin, quem é o favorito ao prêmio milionário? Resultado parcial Total de 35955 votos 8,06% Alane 4,29% Beatriz 33,70% Davi 20,13% Fernanda 0,28% Giovanna 1,42% Giovanna Pitel 14,75% Isabelle 2,40% Leidy Elin 0,37% Lucas Henrique 12,78% Matteus 1,33% MC Bin Laden 0,49% Raquele Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 35955 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash