Isabelle desabafa sobre afastamento de sisters: 'Gosto muito delas'

Isabelle chamou Davi para conversar na segunda festa da Líder Bia no BBB 24 (Globo): a dançarina desabafou sobre o afastamento de Giovanna e Raquele na casa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No papo, Isabelle comentou que está triste com a relação com Giovanna e Raquele no confinamento: "A gente se afastou muito e eu ainda gosto muito delas. Mas nem sei o que fazer, porque não gosto de ficar insistindo."

Vejo que elas fazem muitas coisas juntas, acho muito legal e bonito. Você também já percebeu isso. Isabelle

Davi opinou: "Percebi isso há muito tempo. Como falei, tem amizades que são profundas e outras que são rasas."

O brother completou: "Vai chegar uma hora que você vai ter que se preparar psicologicamente, fisicamente e mentalmente porque, por exemplo, quando tiver uma votação aberta, vai ver com os próprios olhos que as pessoas com quem tinha amizade vão votar em você."

Isabelle chamou Davi para conversar e desabafou com o brother sobre a relação com Raquele e Giovanna. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/RKpHsWEd7H -- Big Brother Brasil (@bbb) March 14, 2024

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Yasmin, quem é o favorito ao prêmio milionário? Resultado parcial Total de 35747 votos 8,09% Alane 4,29% Beatriz 33,77% Davi 19,98% Fernanda 0,28% Giovanna 1,43% Giovanna Pitel 14,71% Isabelle 2,39% Leidy Elin 0,37% Lucas Henrique 12,85% Matteus 1,34% MC Bin Laden 0,50% Raquele Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 35747 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash