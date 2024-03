Lucas Buda consola sister e cita esposa: 'Não posso fazer nada, só lá fora'

No Gnomo do BBB 24 (Globo), Fernanda admitiu estar mal depois de falar com MC Bin Laden. Lucas Henrique (Buda) a consolou e exemplificou com a sua situação com a esposa, Camila Moura.

O que aconteceu

Após MC Bin Laden passar mal em festa, Fernanda desabafou: "Fiquei mal depois de conversar com o Bin. Me toquei de tudo o que falei e não curti, sabe? Achei feião".

Lucas Henrique aconselhou a sister e disse o que conversou com o funkeiro: "O que falei para ele é que cada um age de uma forma... E, às vezes, a gente fala e é para gente também o que está falando".

A confeiteira concordou: "Exatamente o que aconteceu comigo ontem, aí bateu uma bad violenta".

O brother citou sua esposa e comparou com a sua situação: "Em relação à Camila, não posso fazer nada aqui, só lá fora. Não posso resolver o negócio de amanhã hoje". Em suas redes sociais, a companheira do capoeirista sinalizou o fim do casamento após ele flertar com Pitel em uma festa.

Desanimada, Fernanda concluiu: "Não deixar a peteca cair é difícil para c*ralho".

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Yasmin, quem é o mais odiado do reality global? Resultado parcial Total de 11871 votos 4,00% Alane 1,58% Beatriz 23,92% Davi 17,14% Fernanda 7,33% Giovanna 2,43% Giovanna Pitel 1,32% Isabelle 31,83% Leidy Elin 5,53% Lucas Henrique 1,32% Matteus 1,81% MC Bin Laden 1,78% Raquele Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 11871 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

