Atriz que foi demitida por ter OnlyFans fala sobre tensões com emissora

Sarah Jayne Dunn, 42, que fez parte do elenco de "Hollyoaks" entre 1996 a 2021, conta sobre as discussões com o canal sobre a plataforma de conteúdo adulto.

O que aconteceu

Em uma conversa para a série do YouTube "Fabulous for Shammed", a atriz contou sobre da difícil decisão de manter sua conta na plataforma. Ela teria recebido um ultimato dos chefes para sair do OnlyFans ou seria demitida.

Seus superiores usaram como argumento que as fotos sensuais que publicava no site adulto, não se alinhava com "público jovem da novela". Ao ouvir a justificativa, Sarah os criticou por serem hipócritas. "Passei anos no set, vestindo saias curtas e com uma câmera girando", responde.

Fui sexualizada e me tornei um objeto de desejo sexual durante toda a minha vida adulta. Para então ouvir que eu não poderia fazer isso nos meus próprios termos? Essa foi realmente a parte que doeu.

Sarah lembra que o conteúdo que produz para a plataforma adulta, não é diferente das revistas masculinas e sessões de fotos para qual era convidada quando estava na novela. "Fiz minha primeira revista masculina aos 18 anos...

Uma reportagem do The Sun pontua que até 2011, a novela tinha parte do lucros vinda de calendários anuais feitos com fotos sensuais de todo o elenco, chamado "Babes and Hunks". "Eu não tinha controle sobre isso. Foi tirado de nossas mãos. Estávamos sendo usados como moeda para o show. Não recebemos nada em troca."

Enquanto era pressionada a tomar uma decisão, ela relata sofrer "maus-tratos dos diretores" e que a fizeram se sentir desconfortável. Sua saída se deve também há uma reclamação formal feita por um colega de elenco em forma anônima.

Após Sarah ter um bom retorno com suas fotos sensuais, que ela ressalta que não são explicitas, a diretoria do programa proibiu os atores, por contrato, de terem suas próprias contas no OnlyFans.