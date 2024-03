Yasmin se choca e reage a comentários de Rodriguinho no BBB 24

Após ser eliminada do BBB 24 (Globo), Yasmin viu a conversa no Quarto do Líder onde alguns brothers falaram do seu corpo.

O que aconteceu

Após ver que Rodriguinho participou da conversa, Yasmin reagiu. "Ele não só estava [na conversa], como ele comentou. Esse aqui é um jogo de reviravoltas".

"A gente só sabe do que chega nos nossos ouvidos e a gente tem que escolher confiar ou não. Às vezes a gente confia e se decepciona, como agora", apontou a ex-sister.

Yasmin também comentou sobre as falas de Rodriguinho sobre sua compulsão alimentar.

"Tiveram momentos que me incomodaram sim, mas eu acho que a gente tinha uma certa liberdade sim, a gente se chamava de coisas como velho babaca. Tinha momentos que me incomodavam, mas não lembro", comentou a modelo.

O que foi dito pelos brothers:

No Quarto do Líder, Nizam perguntou aos brothers sobre a aparência de Yasmin. Para o executivo de contas, a modelo "tem um rosto bonito, mas um corpo estranho".

Questionado, Vinicius se esquivou e disse não gostar de loiras. Entre as mulheres da casa, o atleta paralímpico afirmou que se sentia atraído por Giovanna, Alane e Isabelle.

Rodriguinho disse que Yasmin "já foi melhor". O pagodeiro elogiou a beleza da modelo, mas afirmou que ela "largou a mão" ao entrar no BBB 24.

