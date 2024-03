Yasmin demonstra arrependimento sobre alguns embates com Davi

Do lado de fora da casa do BBB 24 (Globo), em entrevista, Yasmin assumiu estar arrependida de algumas falas que dirigiu a Davi.

O que aconteceu

Após sua eliminação, a modelo contou que reconhece que se excedeu com Davi e que o admira como pessoa.

"O que aconteceu na casa, vai ficar na casa. Para mim, o Davi é uma pessoa que eu admiro muito a história de vida, sei que é batalhador desde muito novo. Lá, a gente separa muito a história de vida do jogador, porque senão, não tem como votar na pessoa", disse Yasmin.

"Sei que a gente teve embate, sei que fui muitas vezes pesada com as minhas palavras, me arrependo disso, mas eu imagino também que fora da casa ele não agiria da forma que ele age lá, porque lá todo mundo fica muito à flor da pele", ponderou a modelo.

"Me arrependo de ter me exaltado demais e ter tomado uma proporção maior do que deveria nas ofensas em geral. Podia ter parado ali no teu c*, sabe?", brincou Yasmin.

"Estaria super aberta a conversar com ele, pedir desculpa por algumas coisas que eu falei e realmente tentar me entender com ele, não teria problema nenhum", revelou Yasmin.

"Como jogador, eu não gostei. Ele é jogador. Fora da casa, eu acredito que ele seja outra pessoa, assim como eu também sou", concluiu a modelo.

