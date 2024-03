Yasmin diz que esperava eliminação: 'Todo mundo sabe que Davi é preferido'

Yasmin Brunet participou do "Café com Eliminado", quadro do Mais Você (TV Globo), após ser eliminada do BBB 24 ontem.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Yasmin comentou seu aparente "alívio" após o anúncio de que havia sido eliminada. "Deveria ser o contrário, e parcialmente foi. Mas a verdade é que aconteceram algumas coisas que comecei a sentir que estava me perdendo de mim. Estava ficando muito triste, estava mexendo muito com a minha cabeça. Então foi um certo alívio poder respirar novamente, encontrar pessoas que eu gosto", disse a ex-sister.

A modelo afirmou que sua eliminação não foi surpresa e citou favoritismo de Davi. "Eu tinha certeza absoluta que ia sair. Intuição. Eu sabia que o Davi era o preferido - todo mundo sabe. Não sei se foi por ele voltar tantas vezes do Paredão, mas todo mundo sabe [que ele é o preferido]".

Embates com Davi

Yasmin analisou suas atitudes no jogo e lembrou o início de seu embate com o brother. "Queria ter ouvido mais a minha intuição, não ter me levado por coisas que ouvi de terceiros que não tinha como confirmar se era verdade ou não. Tipo a minha treta com o Davi, que se iniciou quando ele me tirou da festa para falar que minha carreira estava queimada por andar com certas pessoas lá dentro".

"Eu levei isso pro lado mais sem noção dele falar, por ele não saber de nada. Até por ele falar que não me conhecia. Achei uma coisa meio maluca da parte dele. Até que levei para as pessoas que ele disse que eu me daria mal por andar com eles, eles me fizeram ver de outra forma, como se fosse maldade dele".

Ela admitiu que errou ao julgar Davi por fala repassada por MC Bin Laden. "Logo depois disso me falaram que numa festa ele disse para o Bin que queria eliminar os camarotes, que camarotes não mereciam estar ali. Ontem vi que não foi isso que ele falou. E eu confiei no Bin", lamentou.

"Foi me passado de outra forma. Não é que ele queria eliminar os camarotes, mas que ele torceria por alguém que precisasse mais do dinheiro. Isso eu concordo com ele".

Yasmin, porém, ressaltou que esse não foi a única causa de seus atritos com o baiano. "Existiram também problemas de convivência. Não fui só eu que tive problemas de convivência com ele. A personalidade dele é realmente muito marcante, é natural que isso aconteça. E aí juntou com coisas que me falaram de uma forma errada. Isso foi crescendo dentro de mim e foi meu embate dentro da casa".

Ela concordou com Ana Maria Braga quando a apresentadora apontou que Davi pode estar usando os "destemperos" dos adversários no jogo. "Com certeza. Eu concordo muito. É que lá dentro as emoções ficam à flor da pele. Qualquer coisa consegue te desestabilizar se você não está bem. Muitas pessoas se desestabilizaram com certas coisas - não só com ele. Mas é um jogo de emoção, de convivência. É natural que essas coisas aconteçam".

Desclassificação de Wanessa

Ela lembrou a desclassificação de sua aliada, Wanessa Camargo, após agredir Davi. "Eu cheguei a imaginar [que ele teria essa reação]. Mas realmente o jogo tem regras, ela infringiu uma das regras e ele tem todo o direito de se sentir como se sentiu. E, infelizmente, ela foi eliminada do jogo".

Yasmin viu o vídeo de Wanessa falando de "racismo estrutural", mas negou que essa tenha sido a causa de suas próprias divergências com Davi. "Eu tenho noção total do meu privilégio, mas sei que o meu problema com o Davi foi um problema de convivência. Disso eu tenho certeza absoluta. Foi um problema exclusivamente de convivência".

Falas machistas

A modelo também teve acesso ao vídeo em que Rodriguinho e Nizam falam sobre seu corpo. "Eu tinha consciência que na casa estavam me passando a versão leve dos fatos. Eu perguntei pro Rodriguinho o que tinha acontecido, porque eu confiava muito nele. Foi uma grande decepção, porque ele dizia que não lembrava, não tinha participado da conversa".

"Eu entendo quando ele diz que lá a gente esquece as coisas, porque realmente esquece. Mas eu não sei se ele esqueceu ou quis esquecer. Eu sinto realmente uma decepção porque ele é uma pessoa que eu realmente gostei muito".

Yasmin, no entanto, não descartou uma reconciliação com Rodriguinho. "É uma pessoa que eu conversaria depois para me resolver, assim como eu conversaria com qualquer pessoa com quem eu tive embate na casa. Pra mim, aqui fora é muito diferente do que aconteceu lá. Mas não tira a culpa dele sobre o que ele falou".

"Não se deve falar jamais do corpo de outra mulher. Acho extremamente machista, absurdamente desnecessário. As mulheres já vivem sob uma grande pressão de ter o corpo de uma certa forma, de estar sempre seguindo certos padrões. E ouvir um homem falar isso, ainda mais um casado e com filhas, me decepciona muito".

Apoio de Luiza Brunet

Yasmin contou que sua mãe, a modelo Luiza Brunet, a incentivou a participar do reality. "Ela esteve do meu lado o tempo todo. Ela sempre me disse para ir, botar o biquíni pequenininho que eu uso, me divertir, usar as roupas que eu amo, dançar do jeito que eu gosto. Ela sempre esteve do meu lado, sempre me apoiou muito a ser quem eu sou e não ter vergonha de quem eu sou. Ela me deu uma força muito grande para ir".

"Eu achava que ela e meu pai não fossem assistir [o programa], sinceramente. Lá eu tinha uma percepção muito diferente, eu sentia que não tinha muita gente assistindo, que não tinha ninguém torcendo por mim. Lá eu não sentia que estava no Big Brother. Agora que eu saí, que eu estava assistindo umas coisas, eu falei: 'Caramba, de fato eu estava. Eu estava sendo filmada!'. Quando a gente sai é que a gente tem noção da dimensão que toma. É uma experiência incrível".

Arrependimentos?

A modelo admitiu que se excedeu em alguns momentos. "Não me orgulho disso. Palavrão com certeza é um péssimo hábito meu, inclusive até no ao vivo eu falei. Mas não me orgulho de ter me exaltado em muitos momentos, ter exagerado e falado coisas que realmente não me orgulho. Com certeza, se pudesse voltar atrás, não seria dessa forma".

Yasmin, entretanto, não se arrepende da experiência que viveu. "Eu nunca fui tão vulnerável, tão aberta, então é uma coisa um pouco assustadora também, mas é extremamente libertadora. Não me arrependo de ter ido. Já me deu um pouco de saudade do que eu vivi, por mais insana que tenha sido essa aventura, foi incrível. Não trocaria por nada desse mundo. Me surpreendeu de diversas formas. E, com certeza, vou descobrir várias facetas de mim assistindo".

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Yasmin, quem é o favorito ao prêmio milionário? Resultado parcial Total de 17618 votos 8,83% Alane 6,35% Beatriz 34,00% Davi 14,62% Fernanda 0,12% Giovanna 0,83% Giovanna Pitel 7,45% Isabelle 4,10% Leidy Elin 0,26% Lucas Henrique 21,14% Matteus 1,88% MC Bin Laden 0,43% Raquele Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 17618 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash