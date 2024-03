Aliança com Wanessa e perseguição a Davi: Yasmin Brunet é eliminada do BBB

Yasmin Brunet foi a décima segunda eliminada do BBB 24 (Globo). Ela recebeu 80,76% dos votos na disputa contra Lucas (16,48%) e Isabelle (2,4%). Ao todo, o paredão recebeu 76.619.055 votos.

Como o Paredão foi formado

BBB 24: Isabelle, Lucas e Yasmin estavam no Paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

Emparedado como consequência da 12ª Prova do Líder, Lucas Henrique ganhou a Prova do Anjo e imunizou Leidy. Como arrematou o Poder Curinga e deveria salvar uma das sisters que estavam na mira do Líder, escolheu Pitel.

Líder pela segunda vez na edição, Beatriz indicou Yasmin Brunet para a berlinda.

Com 6 votos, Matteus foi o mais votado pela casa.

Por ser salva pelo Poder Curinga, Pitel deu um contragolpe e mandou Isabelle para o Paredão.

Isabelle, Lucas e Matteus disputaram a Prova Bate-Volta e o gaúcho se salvou. Assim, o 12º Paredão foi formado por Isabelle, Lucas e Yasmin.

Perseguição a Davi, aliança com Wanessa e revolta com Fadas: a passagem de Yasmin Brunet pelo BBB 24

BBB 24: Yasmin e Alane trocam ofensas em treta generalizada Imagem: Reprodução/Globoplay

Fofocas com Vanessa Lopes. Com o fim do casamento de Brunet e Medina, a tiktoker foi apontada como affair do surfista. Yasmin tentou conversar sobre a fofoca, mas não conseguiu e chamou a colega de "imatura". Elas se alfinetaram também quando Vanessa defendeu homens que traem.

Críticas a corpo. No Quarto do Líder com Rodriguinho e Vinicius Rodrigues, Nizam criticou o corpo da modelo. O cantor apontou que ela foi melhor e "largou mão" após ficar mais velha. Ao descobrir ser alvo de comentários machistas um mês depois do ocorrido, ela ganhou um "desfile de apoio".

Piada com compulsão alimentar. Rodriguinho zombou do distúrbio várias vezes e brincou que a sister "sairia rolando" do programa. A famosa admitiu posteriormente: "Estou completamente descompensada na alimentação, estou muito ansiosa. Estou depositando absolutamente tudo na comida".

BBB 24: Yasmin Brunet na noite do 12º Paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

Incômodo com MC Bin Laden. A filha de Luiza Brunet se irritou com o funkeiro após mostrar o dedo do meio para ela, chegando a dizer que ele era manipulador. Em suas últimas semanas no reality, no entanto, se aproximou dele.

Desistência. Yasmin pensou em desistir do BBB 24 após a desistência de Vanessa Lopes e foi amparada por Wanessa Camargo.

Perseguição a Davi. A famosa indicou que não gostou de Davi desde o início. Durante sua passagem, tretou com o brother várias vezes. Em seu último desentendimento, ficou brava por ser chamada de "inútil" pelo rival e se juntou a Leidy para confrontá-lo. Ela o xingou de "tóxico", "psicopata", "desumano" e "exterminador de Camarotes" em outras oportunidades.

Namorados relembrados. No confinamento, a sister chegou a citar alguns dos famosos que se envolveu romanticamente. Ela comentou que era odiada por namorar Kayky Brito e brincou que só namorou Sergio Honjakoff porque parecia o Eminem.

Punição gravíssima e deboche de sisters. Yasmin não fez o Raio-X e levou 500 estalecas. Ao ser cobrada sobre isso por Alane e Beatriz, debochou de ambas e disse que eram incoerentes.

Ameaça de "Tá com Nada". Brunet armou uma punição para levar a casa ao "Tá com Nada" e foi repreendida pela produção.

Treta aos gritos após punição. Yasmin e Wanessa riram de Alane levar estalecadas após cobrar a modelo de gerar punição para a casa. A bailarina foi tirar satisfação com as aliadas e o trio discutiu aos gritos.

Aliança com Wanessa e choro por expulsão. A modelo tinha como principal aliada a cantora e sofreu quando ela foi expulsa por agredir Davi.

Troca de ofensas com Alane. Em seu último Sincerão, Yasmin Brunet e Alane discutiram. A modelo a alfinetou por sua punição e ela rebateu: "Mimada, infantil e planta".

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Yasmin, quem é o favorito ao prêmio milionário? Resultado parcial Total de 2718 votos 9,35% Alane 1,80% Beatriz 27,19% Davi 35,43% Fernanda 0,11% Giovanna 0,77% Giovanna Pitel 1,95% Isabelle 0,33% Leidy Elin 0,33% Lucas Henrique 20,38% Matteus 1,88% MC Bin Laden 0,48% Raquele Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2718 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

