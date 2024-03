Veja como está o elenco de 'Segundas Intenções' 25 anos depois da estreia

O filme "Segundas Intenções" completa 25 anos esta semana e já pode ser considerado um verdadeiro clássico do cinema. Lançado em 1999 e dirigido por Roger Kumble, o longa é inspirado no livro "As Ligações Perigosas", escrito por Choderlos de Laclos, de 1782.

Não demorou muito para o filme marcar uma geração, especialmente por conta das cenas quentes. Graças à produção, os atores viram suas carreiras deslancharem absolutamente em Hollywood.

Veja como está o elenco atualmente:

Ryan Phillippe (Sebastian Valmont)

O protagonista frio e calculista tem como missão seduzir Annete Hargrove (Reese Witherspoon) para ganhar uma aposta, mas acaba se apaixonando pela garota. A química entre eles no filme foi tanta que os dois atores se apaixonaram, casaram e tiveram dois filhos, Ava e Deacon. Eles ficaram juntos de 1999 até 2008.

Além do filme, o ator também ficou conhecido por sua participação em 'Will & Grace' e pela série 'O Atirador'.

Ryan Phillippe (Sebastian Valmont) Imagem: Reprodução/Instagram

Reese Witherspoon (Anette Hargrove)

Reese interpretava a mocinha no filme e foi uma das atrizes que mais fez sucesso após "Segundas Intenções". Ela participou de produções como 'Psicopata Americano', 'Legalmente Loira', 'Doce Lar' e 'Johnny & June'. Esse último ainda rendeu a ela um Oscar de Melhor Atriz.

Witherspoon também investe na carreira como produtora, responsável por séries como 'Big Little Lies' e 'Little Fires Everywhere', em que também atuou. Atualmente, Reese atua ao lado de Jennifer Aniston e Steve Carell em 'The Morning Show'.

Reese Witherspoon (Anette Hargrove) Imagem: Reprodução/Instagram

Selma Blair (Cecile Caldwell)

Selma deu vida a inocente Cecile Caldwell no filme de 1999. Após o sucesso, ela participou de 'Legalmente Loira', 'Hellboy', 'After - Depois da Verdade', 'American Crime Story', entre outras produções.

A atriz precisou pausar a carreira no final de 2018, após ser diagnosticada com esclerose múltipla. Ela, além de ter escrito uma autobiografia intitulada "Mean Baby", também usa as redes sociais para ser voz de outros pacientes com a mesma doença.

Selma Blair (Cecile Caldwell) Imagem: Reprodução



Sarah Michelle Gellar (Kathryn Merteuil)

A vilã interpretada por Sarah era manipuladora e pura maldade. A estrela foi escalada para outras grandes produções dos anos 2000, e casou com um dos maiores galãs da época, o ator Freddie Prinze Jr.

Entre os títulos mais conhecidos de seu currículo, destaque para 'Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado' e a série 'Buffy'.