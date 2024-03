Selena Gomez reflete sobre passado: 'Me enoja ouvir o que dizia sobre mim'

Selena Gomez, 31, refletiu sobre o processo de tratar a saúde mental ao longo dos anos.

O que aconteceu

Em um painel do SXSW sobre saúde mental, a cantora foi questionada se seu documentário lançado em 2022 na Apple TV+, "Minha mente e eu", mudou a forma como ela tratava a si mesma. Gomez respondeu: "Fico enojada ao ouvir as coisas que eu estava dizendo sobre mim no começo".

O filme foi rodado ao longo de seis anos, enquanto ela enfrentava problemas de confiança, distúrbios de imagem corporal e pensamentos suicidas. "É importante falar consigo mesmo com gentileza, mas acho que não entendi isso (no início do filme)." Esse período delicado a levou a cancelar uma turnê e a ter um diagnóstico de lúpus.

Apesar de ter pessoas que se importavam com ela e queriam que ela buscasse ajuda, Selena só conseguiu olhar para sua saúde e ter tratamento quando estava pronta. "Eu estava no fundo do poço e tive que fazer isso no meu tempo."

Gomez só desejou compartilhar seu processo e ser mais autêntica depois de assistir ao filme "Garota, Interrompida" e conversar com sua mãe. A dupla fundou a "Wondermind" em 2021, uma plataforma que oferece um espaço seguro para falar sobre saúde mental.