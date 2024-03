Polêmicas e acusações: o namoro entre Susana Vieira e Sandro Pedroso

Sandro Pedroso, 41, chamou atenção após inaugurar uma lanchonete em Goiás e lamentar que nenhum cliente apareceu. O ator é ex-namorado de Susana Vieira, 81, com quem viveu um relacionamento turbulento e marcado por polêmicas.

Amor de Carnaval

Susana Vieira e Sandro Pedroso encenam primeiro beijo no 'Altas Horas' Imagem: Reprodução/Globoplay

Susana e Sandro se conheceram no Carnaval de 2009. No Altas Horas, o casal chegou a detalhar como foi o encontro. "Ele disse que estava de olho em mim há algum tempo. Eu passei avoada para ir a outro camarote e ir embora, e ele falou para um amigo dele: 'Nossa, estou de olho nessa menina'. Eu adorei, porque ele me vê com olhos de menina, que acho que é o que tenho dentro de mim mesmo", disse a atriz.

Sandro contou que pegou Susana de surpresa com um beijo. "Foi muito engraçado, porque na hora que ela estava saindo — no desfile como Rainha de Bateria da Grande Rio —, cheia de seguranças. Aí cheguei, [gritei] 'Susana!', ela parou e me reconheceu, porque eu já tinha feito outras entrevistas com ela e também conheço a irmã dela. Falei: 'A sua irmã pediu pra eu te dar um recado'", detalhou ele, que afirmou que, em seguida, beijou a atriz.

"Daí rolou o beijo, foi nos bastidores, não tinha imprensa. Eu beijei, vi um movimento, os seguranças me puxaram, ela foi indo embora, e a sobrinha dela falou: 'Não, deixa, a minha tia está gostando'", completou Sandro.

Casal iô-iô

Os dois se separaram pela primeira vez em dezembro de 2013 após quase cinco anos de relacionamento. Eles tiveram uma breve reconciliação no ano seguinte, mas terminaram semanas mais tarde.

Meses depois, em dezembro 2014, eles deram uma nova chance ao relacionamento. Eles anunciaram noivado em fevereiro, mas a relação acabou em abril de 2015. "Susana foi um dos melhores presentes que a vida me deu. Tenho um carinho muito especial por ela. Seremos sempre grandes amigos, mas nossos caminhos mudaram e nosso relacionamento chegou ao fim", escreveu Sandro, em publicação no Instagram.

Em janeiro de 2019, eles reataram mais uma vez. "Começamos tudo de novo, somos namorados", assumiu Susana, rindo. O fim definitivo veio meses depois, em outubro.

Polêmicas

Após o término, Sandro afirmou que ficou desamparado e chegou a dormir nas ruas. No entanto, o portal de notícias EGO teve acesso a documentos que mostravam que, na verdade, Susana pagou 12 meses de moradia para o rapaz no Rio de Janeiro, em um duplex mobiliado com contas de água, luz e TV a cabo inclusas.

Sandro também disse que chegou a pedir Susana em casamento, mas foi recusado pela atriz. "Foi quando eu fiz o Caminho de Santiago de Compostela. O último destino era Roma, e, lá, comprei um anel pra ela. Cheguei no apartamento dela e falei: 'Susana você quer casar comigo? Ela não aceitou'", contou, em entrevista ao "Programa do Gugu".

A relação também foi marcada por recorrentes críticas à diferença de idade entre o casal. "Vivo minha vida com ela intensamente. O que importa é que a gente está feliz. Não me preocupo com o que os outros falam", declarou Sandro, no Altas Horas.