Resumo novela Renascer (14/3): Próximo capítulo desta quinta-feira

No episódio desta quinta-feira de "Renascer", Lu repreende Zinha por debochar de João Pedro, que pegou livros para ler com a professora. Joana confessa a Egídio que sente medo do patrão. José Augusto comunica ao pai que se separou, e que permanecerá na fazenda.

Inácia fica confusa, e se comporta como se estivesse no passado. Teca flagra Pitoco e Neno tentando abrir o apartamento de Buba. Deocleciano conta a Morena que, durante a confusão repentina de Inácia, a funcionária mencionou que José Inocêncio queria afogar João Pedro.

Teca conta para Pitoco e Neno que Buba ficará com seu filho. Neno tenta convencer Pitoco de aproveitarem a oportunidade da situação de Teca para ganhar dinheiro. Teca não conta a Buba que os amigos a visitaram. Maria Santa aparece para Inácia em uma visão.

Sobre "Renascer"

Substituta de "Terra e Paixão", "Renascer" é escrita por Bruno Luperi. O enredo traz José Inocêncio (Humberto Carrão), fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia. Após perder a esposa no parto do filho mais novo, João Pedro (Juan Paiva), Inocêncio nutre ódio pelo herdeiro. Tudo piora quando ele se casa com Mariana, que era namorada de João Pedro e trocou o filho pelo pai.