'Qualquer um que for com vocês vai se tremer de medo', analisa Bia

Em conversa na academia do BBB 24 (13), Beatriz e Alane cometaram sobre como será o próximo Paredão da casa.

O que aconteceu

Enquanto avaliavam o quadro tático da academia do BBB 24 (Globo), a paraense sugeriu que os brothers do Quarto Fada fizessem um bolão para próximos Paredões.

"Eu acho que você e Davi não vão por agora, Alane. O povo está com medo. Isabelle também não. O povo, lá, está com medo de vocês três. Por que qualquer um que for com vocês três, a chance de não voltar é grande", sugere Bia.

"Vocês voltaram de quatro. Eu acho que qualquer um que for com vocês vai se tremer de medo", explicou a vendedora.

A bailarina opinou obre a participação de Bin na próxima formação de Paredão.

"Acho que o próximo Paredão é hora do... [aponta para avatar do funkeiro]. No próximo ele vai", afirmou Alane.

"Eu também estou achando. Ele agora está lá, sozinho, isolado, né?", completou Bia.

