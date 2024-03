Próximo passo de Gwyneth Paltrow em sua jornada de bem-estar: encontrar a calma

Por Rollo Ross

LOS ANGELES (Reuters) - A atriz e empreendedora Gwyneth Paltrow sente a luz ofuscante dos holofotes de Hollywood desde quando era jovem. E ela própria reconhece, Paltrow tende a se preocupar -- muito.

“Eu fico estressada com muita facilidade, então tenho que trabalhar muito para ficar calma”, disse, em uma entrevista.

“Estar sob os olhares do público é como uma camada extra de estresse que, felizmente, a maioria das pessoas não precisa experimentar porque pode ser muito desgastante, mas acho que eu tive muita maturidade e desenvolvimento para não me envolver muito com essas projeções.”

A mais recente colaboração de Paltrow com o aplicativo de meditação Moments of Space faz parte de uma jornada de amor próprio, disse a atriz de 51 anos.

“Neste momento da minha vida, eu realmente sei quem eu sou. Sou minha própria amiga e não passo nenhum tempo pensando no que as outras pessoas pensam de mim porque eu não acho que é benéfico. Então, tudo que eu faço para meio que fortalecer minha relação comigo mesma é muito valioso para mim.”

O aplicativo com inteligência artificial foca em uma abordagem de olhos abertos para a meditação, permitindo que os usuários se relacionem com o mundo enquanto estão meditando.

Paltrow, que dirige a empresa de estilo de vida e bem-estar Goop, foi atraída para o projeto porque sentiu que ele fazia falta em sua marca.

"Suponho que o que realmente me agradou foi o fato de nunca ter sabido que existia uma coisa chamada meditação de olhos abertos", disse. "Sabia que, quando dava um passeio pela floresta sozinha, sentia que podia entrar numa espécie de estado meditativo, mas não sabia que havia uma prática real que pudesse ser seguida."

"Estou fazendo isso neste momento e continuo a conseguir formular pensamentos e a falar com você, mas sou capaz de aproveitar este reservatório de calma", disse ela, demonstrando a prática durante a entrevista.

Paltrow não atua há quase quatro anos. Ela está em um hiato ou se aposentou de Hollywood?

“Eu definitivamente não poderia prosseguir com isso agora, meu trabalho diário é muito abrangente”, disse ela.

“Não poderia, não com meu trabalho aqui na empresa, mas acho que aprendi a nunca dizer nunca.”

(Reportagem de Rollo Ross)