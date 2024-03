Pré-venda para turnê de Caetano e Bethânia começa no próximo domingo; veja como comprar

A contagem regressiva para a pré-venda exclusiva de ingressos para a aguardada turnê de Caetano Veloso e Maria Bethânia já começou. A partir do próximo domingo, dia 17 de março, às 20h30, alguns fãs vão ter a chance de assegurar sua presença nos shows que os dois vão fazer em sete capitais. Esta pré-venda, destinada aos clientes do Banco do Brasil, precede a abertura de vendas para o público geral, marcada para 20 de março. Os valores ainda não foram anunciados.

Confira as datas:

- Pré-venda exclusiva para clientes do Banco do Brasil;

- Início online: domingo, 17 de março, às 20h30;

- Início nas Bilheterias: Segunda-feira, 18 de março, ao meio-dia;

- Duração: Até sexta-feira, 20 de março, às 09h59;

- Como comprar: Os ingressos podem ser adquiridos online via Ticketmaster ou presencialmente nas bilheterias;

- Venda geral: Inicia em 20 de março, às 10h, com opções de compra online e nas bilheterias a partir do meio-dia;

- Valor: ainda não anunciado.

Sobre a Turnê

Caetano Veloso e Maria Bethânia percorrerão o Brasil em uma turnê especial que inclui apresentações em sete capitais. Os irmãos começam no Rio de Janeiro (Rioarena), com shows nos dias 3 e 4 de agosto, seguido por Belo Horizonte (Estádio do Mineirão) em 7 de setembro, Belém (Hangar) em 29 de setembro, Porto Alegre (Arena do Grêmio) em 12 de outubro, Brasília (Arena BRB Mané Garrincha) em 9 de novembro, Salvador (Arena Fonte Nova) em 30 de novembro e São Paulo (Allianz Parque), em 14 de dezembro.