Onde Princesa Kate está 'escondida' desde a cirurgia? Conheça a Anmer Hall

A publicação de uma foto manipulada, no último domingo, gerou muitas dúvidas e "teorias da conspiração" sobre o estado de saúde de Kate Middleton.

Mas, se até o momento quase ninguém sabe o que a princesa de Gales tem, nós sabemos onde ela está: em Anmer Hall, residência que ela e o príncipe William ganharam de presente da rainha Elizabeth 2ª ao se casarem, em 2011.

Coincidentemente ou não, a casa de campo em Norfolk em que a princesa está é vizinha à Sandringham House, residência onde o rei Charles 3º faz atualmente o seu tratamento de câncer.

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, Kate escolheu o lugar para descansar depois de realizar uma cirurgia abdominal em 16 de janeiro e, segundo informações do Palácio de Kensington, receber alta de uma subsequente internação de 13 dias.

Como é a casa de campo de Kate?

Anmer Hall Imagem: Indigo/Getty Images

Erguida pela família Coldham em 1802 em estilo georgiano, Anmer Hall possui três andares, colunas toscanas, dezenas de janelas trabalhadas e tijolos avermelhados —marca de outras obras reais da época, como o Kew Palace.

A construção foi reconhecida como prédio histórico em 1984, mas eventualmente retirada da lista; já seus arredores foram tombados como monumento em 2003 por guardarem vestígios de um vilarejo medieval.

Anmer Hall Imagem: Indigo/Getty Images

Comprada pelo então príncipe de Gales e futuro rei Edward 7º em 1898, ela foi incorporada à Sandringham como endereço da Coroa. Entre 1972 e 1990, o espaço funcionou como casa de férias para o duque e a duquesa de Kent e, depois, foi alugada para Hugh van Cutsem, amigo do rei Charles 3º. Teria sido nesta época que William e o irmão, o príncipe Harry, se acostumaram a visitar sempre o local.

Anmer Hall possui 10 dormitórios e um estilo "misto de diferentes [estilos de] designs contemporâneos e antiguidades queridas", segundo a Vogue britânica. Decorada com porta-retratos dourados e vasos de plantas, a casa de campo teria paredes claras, em tons de creme, na maioria dos cômodos. O destaque seria a sala de jantar, em tons de verde-esmeralda, além de materiais naturais como bambu e vime em detalhes dos móveis.

A cozinha de Anmer Hall antes das reformas, segundo o Daily Mail Imagem: Divulgação/Naked Kitchens

A área externa conta com uma piscina a céu aberto e uma quadra de tênis. Ajustes adicionais avaliados à época em 1,5 milhão de libras (ou R$ 9,54 milhões atuais, desconsiderada a correção monetária) ainda foram feitos com recursos particulares da família real na época do casamento de Kate e William para reformar a casa de campo para o casal.

Detalhe da cozinha de Anmer Hall antes das reformas, segundo o Mail Imagem: Divulgação/Naked Kitchens

O responsável pelo novo projeto teria sido o arquiteto Charles Morris, que trabalhou com Charles em sua propriedade privada, Highgrove. Teria sido dele a ideia de incluir um salão de jardim com teto de vidro e vista extensa para o terreno. Já a decoração de interiores ficou por conta do designer Ben Pentreath, que assim como Kate estudou História da Arte na Escócia e é reconhecido por se inspirar no estilo inglês das décadas de 1960 e 1970.

O príncipe William em seu escritório em Anmer Hall durante a pandemia Imagem: Reprodução/Twitter

Catherine, a princesa de Gales, também trabalhou durante a pandemia do escritório da família em Anmer Hall, em Norfolk Imagem: Reprodução/Twitter

Entre as atualizações estavam reparos no telhado, uma nova cozinha e estufa, nova decoração completa e paisagismo intensivo: diversas árvores foram adicionadas aos arredores da casa para dar a William e Kate maior privacidade.

A família ainda usa parte de sua área verde para criar abelhas e galinhas e, por isso, produz o próprio mel e tem acesso a ovos frescos todos os dias, revelou a própria princesa em visita a Gloucestershire em 2017.

O príncipe e a princesa de Gales moraram exclusivamente em Norfolk até 2017, quando William servia à RAF (Força Aérea Britânica) em uma base próxima, mas voltaram durante a pandemia e se isolaram na casa de campo. Ao longo dos anos, o local também foi o destino de férias, fins de semana e feriados prolongados da família.

Portanto, os jardins de Anmer Hall serviram de cenário para diversas fotografias de William, Kate, George, Charlotte e Louis, como as dos cartões de Natal.

Mas foi justamente o período de lockdown devido à covid-19 que ofereceu ao público maior detalhe de como é o refúgio atual de Kate, quando ela e o marido assumiram compromissos à distância de diversas partes da casa.

Ao contrário de outros retiros reais, Anmer Hall não é aberta ao público por ser uma propriedade privada do casal, como Kensington e o palácio de Buckingham, que recebem visitantes.