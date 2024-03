Revelou intervenção e deu razão para Davi: o que Yasmin disse após BBB

Na noite desta terça-feira (12), Yasmin Brunet foi eliminada do BBB 24 com 80,76% dos votos, após disputar o paredão com Isabelle e Lucas Henrique. Aqui fora, a modelo encarou questionamentos sobre a rivalidade com Davi, assistiu às falas sobre seu corpo e entregou uma intervenção da produção do reality show.

Intervenção da produção

Rede BBB: "Eu não desisti, gente. Não me deixaram [colocar a casa no 'Tá com Nada']. Me chamaram e disseram que eu não poderia fazer isso. Me chamaram e disseram que eu não poderia fazer isso. Não permitiram. Me chamaram no Confessionário e falaram que era contra as regras, basicamente. Era o que eu ia fazer".

"Eu ia fazer isso, gostaria muito de ter feito, não me deixaram fazer. Então não achem que eu não fiz porque não quis, tá, gente? Ia ser meu sonho levar a casa para o 'Tá com Nada' sozinha, sinceramente, porque eu achei que iria dar uma renovada ali, ia dar uma apimentada no cenário".

A rixa com Davi

Rede BBB: "Olha, como começou eu não consigo te dizer. Eu não lembro, porque no começo eu até gostava dele. [...] Como começou exatamente o ranço eu não consigo te dizer, eu não me lembro".

"Tem gente com quem é mais fácil a convivência. É porque vendo aqui de fora, é uma forma muito diferente estando ali. Só eu sabia o que tava sentindo, o que eu tava vivendo ali. Aqui de fora ninguém tá ali 24 horas vivendo com a pessoa, com a energia, a voz, tudo da pessoa. É um acúmulo de coisas, simplesmente não bateu [o santo]".

Mais Você: "Mais pro final, eu já tava me sentindo mais perdida de mim mesma. Eu queria ter ouvido mais a minha própria intuição. Não ter me levado por terceiros, por coisas que não tinha como eu confirmar de fato".

"Depois que eu levei até às pessoas o que ele me disse que eu me daria mal por andar com eles, me fizeram ver de uma outra forma, como se fosse maldade [do Davi]".

Yasmin confirma que acabou se levando pela cabeça dos outros em relação ao Davi: "Queria ter ouvido mais a minha intuição" #BBB24 #RedeBBB #MaisVocê pic.twitter.com/spkQOTmlvg -- TV Globo (@tvglobo) March 13, 2024

VAR do exterminador de camarotes

Rede BBB: "Obviamente não foi como me foi passado [o que o Davi disse]. Com certeza absoluta não foi como me foi passado! Eu não consigo acreditar que foi isso que ele falou e me passaram diferente, eu confirmei com as pessoas, botei todo mundo frente a frente? Eu tô p*ta! Bem p*ta! A conclusão que eu chego é que eu até concordo com ele".

Mais Você: "Agora eu entendi que ele não queria eliminar os camarotes ou que era contra. Ele torceria por alguém que precisasse mais do dinheiro e isso eu concordo com ele. Foi me passado de outra forma".

Yasmin: "Ele torceria por alguém que precisasse mais do dinheiro e isso eu concordo com ele. Foi me passado de outra forma" #BBB24 #RedeBBB #MaisVocê pic.twitter.com/usZCKFNphE -- TV Globo (@tvglobo) March 13, 2024

Wanessa Camargo, Davi e o racismo estrutural

Mais Você: "Eu não posso falar pela Wanessa, mas realmente o jogo tem regras, ela infringiu uma das regras. Ele tem todo o direito de se sentir assim como ele se sentiu e, infelizmente, ela foi eliminada do jogo.

"Eu não posso falar pela Wanessa mas realmente o jogo tem regras. Ele tem todo direito de se sentir assim como se sentiu!" #BBB24 #RedeBBB #MaisVocê pic.twitter.com/c3k1hUbJN0 -- TV Globo (@tvglobo) March 13, 2024

"Eu tenho noção total do meu privilégio, mas eu sei que meu problema com o Davi foi um problema de convivência. Isso eu tenho certeza absoluta. Foi um problema exclusivamente de convivência".

Yasmin afirma que o embate com o Davi foi devido à convivência #BBB24 #RedeBBB #MaisVocê pic.twitter.com/1GXH9mtwPY -- TV Globo (@tvglobo) March 13, 2024

Falas sobre o corpo

Rede BBB: "Ele [Rodriguinho] não só tava [na conversa] como comentou. Isso aqui é um jogo de reviravoltas, não é mesmo? Lá dentro, como eu falei, é uma outra realidade, a gente não sabe de nada, a gente só sabe o que chega aos nossos ouvidos e por outras pessoas. A gente precisa escolher confiar ou não. Às vezes a gente convida e se decepciona, igual a esse momento".

Mais Você: " Eu entendo quando ele [Rodriguinho] diz que a gente esquece as coisas, porque de fato a gente esquece. Mas eu não sei se ele esqueceu, quis esquecer. Eu sinto uma grande decepção porque foi uma pessoa que gostei muito de cara. [...] Não tiro a culpa dele do que falou, acho que é muito perigoso você falar isso. Não se deve jamais falar sobre o corpo de uma mulher, acho extremamente machista, absurdamente desnecessário".