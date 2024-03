Nicole Bahls diz que não se esforça no sexo, mas garante: 'Faço acontecer'

Nicole Bahls, 38, garantiu que não gosta de coisas exageradas no sexo e afirmou não fazer a "linha esforçada" na cama.

O que aconteceu

Modelo abordou o assunto durante participação no programa Surubaum, comandado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso no YouTube. Em determinado momento, ao ser questionada se, por ser considerada um símbolo sexual, seus parceiros projetam muitas coisas, expectativas na performance dela na cama, a famosa disse que sim, mas garantiu não se afetar por isso.

Como a gente é visto como sex simbol, as pessoas acham que você vai virar de ponta cabeça, e eu não faço a linha muito esforçada não. Eu gosto de sentir, faço o negócio acontecer, mas eu também não gosto de muita performance. Tem que ser gostoso, mas não sou da linha muito exagerada.

Nicole Bahls

No programa virtual, Bahls também contou que não fica com ex-namorados de suas amigas e garantiu que nunca brocharam com ela na hora H. Ainda, a famosa contou que jamais participou de uma suruba e destacou que não curte engolir o esperma do parceiro na transa.