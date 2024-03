Lollapalooza: veja shows, horários, como assistir, ingressos e como chegar

Neste ano, o Lollapalooza São Paulo acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de março. O festival acontecerá no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo.

A abertura do evento será às 11h e os shows se encerram até as 00h.

Veja tudo que você precisa saber sobre o Lollapalooza 2024:

Ainda tem ingressos para o Lollapalooza?

Ainda há ingressos disponíveis para todos os dias e setores, exceto o Lolla Pass (ingresso que inclui a entrada para todos os dias). Os valores variam entre R$ 450 (Lolla Day, meia-entrada Bradesco) e R$ 4.356 (Lolla Comfort Pass, inteira), sem taxas.

Os ingressos estão à venda no site da Ticketmaster.

O que fazer com a pulseira

As pulseiras não devem ser colocadas antes do dia e seu lacre não deve ser violado.

Na categoria Pass, uma única pulseira será válida para os 3 dias e não pode ser retirada ou danificada durante o período do festival.

A pulseira é intransferível.

Como chegar ao Lollapalooza?

Não haverá estacionamento disponível, por isso, a organização recomenda o uso de transporte público ou aplicativos.

O portão G do Autódromo fica localizado a aproximadamente 850 metros (10 minutos de caminhada) da estação Autódromo (Linha 9 - Esmeralda/Osasco-Grajaú). Dessa vez, as estações de trem e metrô terão funcionamento 24h.

Além disso, haverá o trem expresso saindo da Estação Pinheiros, com partidas a cada 1h na sexta e a cada 30 min no sábado e domingo, além de ônibus expresso saindo do Terminal Barra Funda a cada 20 min.

Qual é a previsão do tempo para o Lollapalooza?

Segundo as informações da agência Climatempo, o clima previsto é:

Sexta, 22 de março

Sol com algumas nuvens e pancadas de chuva à noite.

Mínima de 21º

Máxima de 32º

Sábado, 23 de março

Sol com possíveis pancadas de chuva à tarde e noite.

Mínima de 22º

Máxima de 32º

Domingo, 24 de março

Sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora.

Mínima de 21º

Máxima de 31º

Quem pode entrar no Lollapalooza?

A classificação etária do evento é quinze anos. Não será permitida a entrada de menores de 5 anos. Jovens de 5 a 14 anos poderão entrar, desde que estejam acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Já no Lolla Lounge, menores de 18 anos não poderão entrar desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

O que não pode levar no Lollapalooza?

Não será permitido entrar com câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais (ou com lente descartável), tablets, guarda-chuvas, bebidas compradas fora do evento (exceto copos plásticos de água), garrafas e latas, materiais ou objetos que possam conferir ferimentos, armas de fogo ou branca, copos de vidro ou de outro tipo de embalagem, fogos de artifício, papéis em rolo, bandeiras e faixas com mastro, capacetes de motos, roupas, correntes, cinturões, ou acessórios que possam machucar. Estarão vetados os medicamentos sem receitas médicas.

Também está proibida a entrada de animais (exceto cães guias identificados). Para mais informações do que não será permitido, acesse o site do evento.

O que pode levar no Lollapalooza?

Será permitido levar a pulseira Cashless, documentos pessoais, chapéu ou boné, óculos escuros, canga, capa de chuva, protetor solar, protetor labial, câmera portátil sem lente descartável, mochila ou bolsa.

Caso queira levar seu próprio alimento, a organização recomenda:

• alimentos industrializados devidamente lacrados (exemplos: biscoitos, torradas, barras de cereal etc.);

• frutas cortadas e acondicionadas em embalagem transparente e não rígida, do tipo "zip lock";

• sanduíches acondicionados em embalagem transparente e não rígida, do tipo "zip lock".

Como assistir ao Lollapalooza pela TV ao vivo

O evento será transmitido no canal Multishow. Também será possível assistir pelo streaming Globoplay, caso você seja assinante.

Quem vai tocar no Lollapalooza?

O lineup do Lollapalooza é variado, entre atrações de pop, rock e MPB. Encabeçando o line up, estão Sam Smith, SZA, Blink-182, Arcade Fire, Kings of Leon, Limp Bizkit e os brasileiros Titãs: Encontro. Também há vários outros artistas nacionais esperados, como Gilberto Gil, Marcelo D2 e Luísa Sonza.

Como serão os palcos do Lollapalooza?

O festival contará com quatro palcos: Budweiser, Samsung Galaxy, Alternativo e Perry’s by Johnny Walker.

Quais são os horários dos shows?

Sexta-feira, 22 de março

Palco Budweiser

12h45 às 13h45: Rancore

14h45 às 15h45: Lourena

16h55 às 17h55: Fletcher

19h05 às 20h05: The Offspring

21h30 às 23h: Blink-182

Palco Samsung Galaxy

13h45 às 14h45: Dexter 8º Anjo

15h50 às 16h50: Luísa Sonza

18h às 19h: Jungle

20h10 às 21h25: Arcade Fire

Palco Alternativo

12h45 às 13h45: Nouvella

14h45 às 15h45: Maneva

16h55 às 17h55: Marcelo D2

19h05 às 20h05: Baiana System

21h30 às 22h30: The Blaze

Palco Perry’s By Johnnie Walker

12h às 12h30: Ella Whatt

12h45 às 13h15: From House To Disco

13h30 às 14h15: Mary Mesk

14h30 às 15h15: Ratier

15h30 às 16h30: Mila Journée

16h45 às 17h45: Classmatic

18h às 19h: Kittin

19h15 às 20h15: MK

20h30 às 21h30: Dom Dolla

21h45 às 22h45: Diplo

Sábado, 23 de março

Palco Budweiser

12h às 12h30: Vencedor "Temos Vagas" 89 FM

13h05 às 13h50: Tulipa Ruiz

14h35 às 15h30: BK

16h40 às 17h40: Jessie Reyez

18h50 às 19h50: Thirty Seconds to Mars

21h às 22h30: Kings Of Leon

Palco Samsung Galaxy

12h30 às 13h05: Supla

13h50 às 14h35: MC Luanna

15h35 às 16h35: Xamã

17h45 às 18h45: Hozier

19h55 às 20h55: Limp Bizkit

22h35 às 00h20: Titãs Encontro

Palco Alternativo

12h às 12h30: Stop Play Moon

13h05 às 13h50: Day Limns

14h35 às 15h30: Manu Gavassi

16h40 às 17h40: Pierce The Veil

18h50 às 19h50: Kevin O Chris

21h15 às 22h15: King Gizzard & The Lizard Wizard

Palco Perry’s By Johnnie Walker

12h às 12h30: Marina Dias

12h45 às 13h15: Giu

13h30 às 14h15: Riascode

14h30 às 15h15: Jessica Brankka

15h30 às 16h30: Sarah Stenzel B2B Curol

16h45 às 17h45: Gabe

18h às 19h: Groove Delight

19h15 às 20h15: Loud Luxury

20h30 às 21h30: Timmy Trumpet

21h45 às 22h45: Above & Beyond

Domingo, 24 de março

Palco Budweiser

12h45 às 13h25: Benziê

14h30 às 15h30: Hungria

16h40 às 17h40: Nothing But Thieves

18h50 às 19h50: Phoenix

21h30 às 22h45: SZA

Palco Samsung Galaxy

12h às 12h40: YMA

13h30 às 14h25: Braza

15h35 às 16h35: Dayglow

17h45 às 18h45: Gilberto Gil

19h55 às 21h25: Sam Smith

22h50 às 00h: Greta Van Fleet

Palco Alternativo

14h30 às 15h30: Céu

16h40 às 17h40: Rael

18h50 às 19h50: Omar Apollo

21h30 às 22h30: The Driver Era

Palco Perry’s By Johnnie Walker

12h às 12h45: DJ Subúrbia

13h às 13h45: MC Soffia

14h às 15h: Vulgo FK + Dricka

15h15 às 16h15: TZ da Coronel + Oruam

16h45 às 17h45: Livinho + MC Davi

18h às 19h: J. Worra

19h15 às 20h15: Dombresky

20h30 às 21h30: Zhu

21h45 às 22h45: Medusa