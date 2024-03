Além de Lily Allen: os desabafos sinceros de famosas sobre maternidade real

Lily Allen fez um desabafo sincero sobre sua experiência como mãe de duas meninas. A cantora, que estourou em 2006 com o hit "Smile", disse que teve sua carreira arruinada com a maternidade.

As minhas filhas arruinaram a minha carreira. Quero dizer, eu amo as duas e elas me completam, mas, em termos de estrelato pop, elas arruinaram tudo. Fico realmente irritada quando as pessoas dizem que você pode ter tudo, porque você não pode.

Lily Allen

A cantora porém, não foi a única famosa a mandar a real sobre ter filhos.

Samara Felippo

Samara Felippo é mãe de Alícia e Lara Imagem: Reprodução/Instagram @sfelippo

A atriz já admitiu que ama as filhas, mas não ama tanto ser mãe. Ela contou que precisou abdicar de diversas oportunidades profissionais e pessoais. "Grávida pela segunda vez, eu tive que deixar um dos projetos mais importantes da minha carreira. Grávida das duas vi minha vida, trabalho e corpo transformados", disse, em publicação no Instagram.

Mas eu ainda romantizava a maternidade. 'Ser mãe era aceitar tudo, ficar calada e jamais, jamais dizer que você não gosta daquilo'. Não vou admitir que duvidem do amor imensurável que tenho pelas minhas filhas, mas vendem a mãe plena e não falam do lado 'B'. Quando a maternidade é idealizada causa sofrimento, impedindo muitas mulheres de aproveitarem o lado realmente bom.

Tatá Werneck

Tata Werneck e filha, Clara Maria Imagem: Reprodução/Instagram

A apresentadora contou que teve uma gestação difícil e se queixou de solidão. "Sempre ouvi coisas boas sobre estar grávida, mas eu passei por dificuldades e me senti muito solitária".

"Eu tinha uma visão muito romântica sobre gravidez e comecei a me culpar muito por não estar bem. Nunca tinha visto relato de mulheres, parecidos com o que vivi. Passei nove meses vomitando, vomitava 30 a 40 vezes por dia, vomitava até na cara do Rafa", disse em uma live no Instagram.

Megan Fox

Megan Fox é mãe de Noah, Bodhi e Journey Imagem: Reprodução/instagram/meganfox

A atriz também lidou com pressões para manter sua vida profissional após a maternidade. Ela citou a falta de apoio e compreensão que encarou no ambiente de trabalho. "Depois que você tem o bebê é tipo: 'Você vai ter que parar para amamentar a cada duas horas e isso nos custa dinheiro'", disse.

O problema fica na sua cabeça enquanto você está parindo, tipo: 'Ok, agora eu preciso perder 14 quilos em dois meses'. Essas coisas são muito estressantes, num momento em que você deveria estar cuidando de si mesma e de seu bebê.

Fernanda Lima

Fernanda Lima é mãe de Maria Manoela, João e Francisco Imagem: Reprodução/Marie Claire/Bruna Castanheira

A atriz fez um desabafo sobre ter tido que se anular para cuidar dos filhos. Ela ressaltou que, mesmo tendo o privilégio de não precisar "pegar ônibus, nem bater cartão, nem lavar roupa, nem cozinhar", sofreu com a exaustão. "A mãe já tá exausta desde o primeiro enjoo, da gravidez, do parto, do puerpério e pós-puerpério e depois, segue: pediatra, adaptação na escola, banho, leva e traz, bota pra comer, pra dormir, tira xixi, tira cocô, brinca, conta uma história, conta duas, conta mil... Mais a atenção nos adolescentes, liga pro professor, sai do vídeo game, faz dever, bota casaco, chinelo, meia, faz a redação, a leitura, come direito, o garfo não entra de lado, passou fio dental?", escreveu, em post no Instagram.