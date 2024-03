Leidy prevê rejeição de 99% e diz que quer deixar BBB 24: 'Aqui é um circo'

Leidy conversou com seus aliados hoje (13) sobre estar cansada do BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Após a bronca que levou de Tadeu ontem (12), Leidy disse para os demais confinados do quarto Gnomo que não está se culpando.

"Não tô arrependida de nada, só quero ir pra casa", disse. "Pra mim, aqui é um circo. Não vou ficar sendo palhaça".

Leidy afirmou que está desanimada pela postura da produção com Davi. "Fiquei sabendo que ele provocou Nizam e nao aconteceu nada. O que tá pegando nao é ele, é isso daí", disse.

A sister ainda previu que poderia sair com 99% de rejeição para o "favorito Davi".

Lucas também falou sobre a aproximação do grupo Fadas do baiano. "Vou te falar. Eu não ia conseguir forçar uma parada de fazer parte do grupo Fadas porque tá mais forte. Isso não existe, não consigo".

Leidy continuou: "Eu não vou forçar. Eu não vou ficar fazendo partezinha de grupo de Davi."

Pitel também opinou sobre Davi e disse ser muita ingenuidade ele não conhecer Juliette, a campeã do BBB 21.

"E pesa mais ainda o fato de parecer que nada é errado, que nada errou pra ele", disse. "Tudo que a gente tá vivendo aqui, parece que só a gente tá vivendo, porque não é possível. Não é possível que não tem nenhuma consequência pelo que a gente tá vendo. Porque tá indo e voltando, a única consequência de grave aqui é passar por aquela porta. É ir embora. Errou o suficiente pra passar por aquela porta".

"Ele tá se achando a Juliette", disse Leidy. A trancista acrescentou que, se vencer o Líder essa semana, tirará o baiano do VIP.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Yasmin, quem é o favorito ao prêmio milionário? Resultado parcial Total de 24565 votos 8,22% Alane 5,46% Beatriz 33,31% Davi 13,88% Fernanda 0,37% Giovanna 0,98% Giovanna Pitel 14,58% Isabelle 3,28% Leidy Elin 0,49% Lucas Henrique 17,14% Matteus 1,66% MC Bin Laden 0,62% Raquele Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 24565 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash