Foto editada e novas controvérsias:'sumiço' de Kate vira crise ainda maior

O "caso Kate Middleton" ganhou novos capítulos nos últimos dias. A princesa, que passou dois meses sem aparecer em público após uma cirurgia e virou alvo de teorias da conspiração, colocou mais lenha na fogueira após aparecer pela primeira vez em uma foto cheia de erros de edição — e assumir que foi ela mesma quem alterou a imagem.

Saiba o que aconteceu com Kate Middleton e a família real nos últimos dias

Kate Middleton foi fotografada pela primeira vez em mais de dois meses na semana passada, após passar por uma cirurgia no abdome. A princesa estava de óculos escuros em um carro, ao lado da mãe, Carole Middleton. As fotos não foram divulgadas pelos tabloides britânicos após um apelo do Palácio de Kensington, que fez o pedido para que a princesa "pudesse se recuperar com privacidade".

No dia seguinte, o Ministério da Defesa anunciou que Kate participaria de um evento, mas logo removeu a informação de seu site. A informação de que Kate estaria no Trooping the Colour, tradicional cerimônia que comemora o aniversário do rei, teria sido antecipada pelo órgão sem a confirmação do Palácio de Kensington, segundo a correspondente Victoria Ward. Kate e Charles podem participar do evento, mas isso só será confirmado mais perto do evento, de acordo com o jornal Daily Mail.

No domingo (10), Dia das Mães britânico, o Palácio de Kensington compartilhou uma foto de Kate com os filhos — a primeira aparição oficial da princesa desde a cirurgia. "Obrigada pelos bons votos e pelo apoio contínuo nos últimos dois meses. Desejo a todos um Feliz Dia das Mães", diz uma mensagem assinada por Kate. A foto é atribuída ao príncipe William e, segundo o Palácio de Kensington, foi tirada no início da semana passada.

Na imagem, Kate está sem o anel de casamento. Segundo a ITV News, a assessoria de Kate disse que a princesa está sem o anel porque estava "em casa" quando a foto foi tirada e dispensou especulações sobre uma possível crise no casamento com o príncipe William confirmando que "foi o marido dela quem tirou a foto".

Grandes agências de notícia, porém, excluíram a foto e alertaram para edições na imagem. Há distorções nas roupas, mãos e cabelos da família, bem como em objetos ao fundo da imagem. "Embora não exista sugestão de que fosse falsa, a AP removeu a fotografia de circulação porque não ia de encontro aos nossos padrões de imagem. Os padrões editoriais da AP afirmam que as imagens devem ser precisas. A AP não usa imagens alteradas ou manipuladas digitalmente", disse uma das agências que removeu a foto, a Associated Press.

Na segunda-feira (11), Kate admitiu ter editado a foto e pediu desculpas. "Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição. Gostaria de expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a fotografia de família que compartilhamos ontem tenha causado. Espero que todos que comemoram tenham tido um feliz Dia das Mães", escreveu nas redes sociais. Segundo o tabloide britânico The Sun, Kate está "se sentindo péssima" com a repercussão negativa da fotografia.

Ainda na segunda, Kate foi fotografada em um carro com o príncipe William. Na imagem, William está olhando para baixo com uma expressão séria, enquanto Kate olha pela janela. Não é possível ver o rosto da princesa claramente. Os dois estavam saindo do Castelo de Windsor com destinos diferentes: William foi para uma missa dedicada à Comunidade das Nações, enquanto Kate foi para um compromisso particular. Ontem (12), o príncipe foi ao funeral de Thomas Kingston, marido de Lady Gabriella Kingston, prima de segundo grau de Charles 3º.

Como tudo começou

Kate passou por uma cirurgia no abdome no dia 16 de janeiro. O Palácio de Kensington não informou o motivo da cirurgia, mas disse que o procedimento foi "planejado" e que não se trata de um câncer. Ela foi vista em público pela última vez há 66 dias, em 25 de dezembro, acompanhando os familiares em uma caminhada natalina em Sandringham, casa de campo da realeza.

Na ocasião, o Palácio informou que a princesa ficaria afastada de suas funções até a Páscoa e pediu privacidade. "A princesa de Gales aprecia o interesse que esse comunicado gerará. Ela espera que o público entenda seu desejo de manter o máximo de normalidade possível para seus filhos e seu desejo de que suas informações médicas pessoais continuem privadas".

Apesar de a cirurgia ter sido "planejada", Kate adiou compromissos oficiais que tinha agendado para os próximos meses. O príncipe William também adiou compromissos para estar ao lado da mulher durante o período de recuperação.

Kate deixou o hospital no dia 29 de janeiro, 13 dias após a cirurgia, sem ser fotografada. "A princesa de Gales voltou para sua casa em Windsor para continuar se recuperando da cirurgia", disse o Palácio, na ocasião.

O Palácio respondeu às teorias de conspiração e especulações, que se intensificaram após o príncipe William cancelar uma aparição em um evento por "motivos pessoais" no dia 28 de fevereiro. "O Palácio de Kensington deixou claro, em janeiro, qual seria a cronologia da recuperação da princesa e que só divulgaria atualizações significativas. Essa diretriz se mantém", disse um porta-voz, que acrescentou que Kate "está bem".