Cirurgia de Kate é 'guardada a sete chaves' e segredo até para familiares

Quase dois meses depois, a cirurgia abdominal de Kate Middleton segue sendo um segredo até mesmo para familiares da princesa.

Poucas pessoas visitaram Kate após a cirurgia, que é "guardada a sete chaves". Charles, Camilla e apenas alguns funcionários sênior da princesa puderam vê-la ou falar com ela depois da operação. Além disso, Kate só revelou detalhes da cirurgia para pessoas mais próximas, que também estão mantendo segredo. "É uma situação confusa, que causa preocupação", conta uma fonte próxima à família real à revista Us Weekly.

A cirurgia pegou inclusive os funcionários da princesa de surpresa. "Qualquer que seja o motivo da operação, é algo pessoal, e Kate quer manter o máximo que puder de privacidade. Talvez ela revele mais informações quando estiver disposta, mas não promete nada."

Foi Kate quem decidiu manter detalhes da cirurgia em segredo, e a princesa acredita que tem direito à privacidade de suas informações médicas. "Nem ela, nem William acreditam que registros médicos devem ser divulgados para o público", afirma a fonte.

A publicação da controversa foto editada de Dia das Mães partiu de uma "decisão coletiva do Palácio". A ideia era derrubar as teorias de conspiração e agradecer ao público, mas o Palácio acabou tendo que desesperadamente "controlar o caos" causado pela foto.

Kate e William estão estressados com as especulações sobre o assunto. Segundo a fonte, há uma sensação "inquietante de que as coisas estão desmoronando na monarquia" e William, herdeiro do trono, está se sentindo tremendamente pressionado.

Estes têm sido "os meses mais difíceis de Kate" desde parte da família real. "Ela está determinada a voltar a trabalhar [...] e rezando para esse rebuliço acabar o mais rápido possível".