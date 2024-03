Junior Lima relata ter apagado incêndio causado pelo pai em férias de família; entenda

Junior Lima revelou ter passado por uma situação tensa durante férias de família, na qual precisou apagar um incêndio. Ele estava acompanhado de sua família no rancho de um primo.

O cantor participou do Que História é Essa, Porchat? e compartilhou detalhes do ocorrido, explicando que tudo começou quando seu pai, Xororó, decidiu fazer uma pizza em um forno na área gourmet da casa.

Ele revelou que estava tocando violão na sala quando seu pai pediu ajuda. "Ajuda o pai a apagar o fogão?, pediu o cantor. "Quando olhei para o teto, tinham uns seis metros de labareda lambendo a área gourmet", explicou Junior.

Ele explicou que ao se deparar com as chamas, correu para a piscina e molhou toalhas na água. "Eu olho para o lado e tinha uma piscina e toalhas ao redor. Enxarquei e saí correndo para jogar no teto. A toalha era enorme e ficou muito pesada."

O irmão de Sandy revelou que precisou subir na pia para fazer com que as toalhas alcançassem o teto. Enquanto isso, Xororó estava procurando um extintor de incêndio.

O resto da família estava fazendo outras coisas pelo rancho, mas Noely, mãe do cantor, o ajudou a apagar o fogo com toalhas mais leves.

Após controlarem o incêndio, todos comeram a pizza, que segundo Junior, "estava sensacional".