Juju Salimeni faz transformação em Lamborghini por valor exorbitante; saiba

Juju Salimeni, 37, mostrou, no mês passado, em suas redes sociais, sua nova conquista - uma Lamborghini Urus. Na noite de ontem, a modelo contou aos seguidores que fez uma mudança radical na cor do veículo, que agora é laranja.

O que aconteceu

A transformação foi realizada em uma empresa especializada em carros de luxo na região do Anália Franco, Zona Leste de São Paulo

A mudança de cor do automóvel luxuoso é avaliada em 100 mil reais

A cor original do carro era preta; a modificação passa por uma junção de envelopamento premium com PPF, interno e externo, que é uma película protetora que muda todo o design do automóvel e protege contra riscos

Juju se derrete pela transformação: "Quando você pensa que não tem como ficar mais perfeita. Esse carro merecia uma corzinha né? A lambo tá simplesmente espetacular! Gostaram da mudança? Eu tô apaixonada!"

Quando fez a aquisição, a influenciadora fitness celebrou: "Esse carro sempre foi o meu sonho! Hoje, depois de 15 anos de carreira, realizei! Esse era o meu único sonho material que faltava para realizar. Zerei o game, agora. Não quero mais nada".

Imagem: Reprodução/Divulgação

Imagem: Reprodução/Divulgação