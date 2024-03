Iggy Azalea, maior perfil do Only Fans, publica fotos sensuais de biquíni

Iggy Azalea, 33, usou suas redes sociais para dividir novos cliques sexys.

O que aconteceu

Nas imagens, Iggy está deitada entre almofadas de flores sorridentes, sobre um fundo quadriculado. Ela usa um biquíni preto de brilhos com alças prateadas caindo sobre os ombros.

A australiana tem o perfil com maior faturamento do OnlyFans, com um cachê de 48 milhões de dólares, aproximadamente R$ 235 milhões, entre os meses de abril e novembro de 2023. Ela anunciou a aposentadora da música no começo deste ano e que focará na carreira de designer e direção criativa.