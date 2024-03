Harry de nazista e dedinhos cortados: 5 polêmicas fotos da família real

A foto de Kade MIddleton, em homenagem ao Dia das Mães, causou polêmica no fim de semana. No entanto, ela está longe de ser a primeira imagem a render uma dor de cabeça para a família real mais famosa do mundo.

Dedinhos cortados de Louis

Mais recentemente, no Natal de 2023, outra foto da família de William criou polêmica por manipulação de imagem. Na tradicional divulgação natalina, o príncipe Louis aparece sem o dedo médio. Na ocasião, o palácio não se pronunciou sobre a polêmica e não ficamos sabendo se foi erro de Photoshop ou se a criança apenas encolheu o dedo na hora do registro.

Kate sem a parte de cima do biquíni

Em 2012, a revista francesa Closer publicou em sua capa fotos de Kate Middleton fazendo topless durante uma segunda lua de mel com William no sul da França. O então duque de Cambridge também apareceu com a mulher nas imagens, que provocaram grande desconforto à coroa que, na época, por meio de seus porta-vozes, disse estar desapontada por ter o direito à privacidade violado e que isso faz com eles voltassem à época em que Diana era perseguida por paparazzis.

Rainha Elizabeth fazendo saudação nazista

O tabloide The Sun, em julho de 2015, publicou o print de um vídeo caseiro em que a rainha Elizabeth 2ª, então com 6 ou 7 anos, aparece fazendo a saudação nazista. Junto com ela, também aparecem sua irmã Margaret, a mãe e o tio Edward, que se tornou rei em 1936 e, em diversas ocasiões, foi associado ao regime imposto por Adolf Hitler. A imagem, claro, irritou a família real.

Harry vestido de nazista

A primeira foto com associação ao nazismo que tirou o sono da família real surgiu em 2005, quando o príncipe Harry, na época com 20 anos, foi à uma festa à fantasia usando uma farda com uma braçadeira nazista. A imagem correu o mundo após ser estampada no tabloide The Sun, com o título "Harry, o nazista" e teria sido flagrada por um dos participantes do evento. Após o episódio, ele precisou se desculpar publicamente e, em 2022, na série "Harry e Meghan", lançada pela Netflix, afirmou que esse foi um dos maiores erros que já cometeu em sua vida.

O beijo de Diana e Dodi

Em 1997, pouco antes de sua morte, Diana foi flagrada por um paparazzi, beijando seu então namorado Dodi Al-Fayed em um iate no mar de Saint-Tropez. Mesmo já estando divorciada de Charles, na época, a imagem foi um grande escândalo para a família real. O episódio, inclusive, foi tema de um dos episódios da série "The Crown".

No entanto, o fotógrafo responsável, Mario Brenna, nega que os fatos tenham acontecido como foi contado na ficção. Segundo ele, em entrevista ao Sunday Mirror, o flagra foi um golpe de sorte por estar no lugar certo na hora certa.