Harry e Meghan se pronunciam pela 1ª vez sobre foto de Kate Middleton

O duque, 39, e a duquesa, 42, de Sussex responderam oficialmente sobre as reportagens que os relacionavam ao caso da imagem editada de Kate Middleton.

O que aconteceu

Nos últimos dias, enquanto o mistério sobre a edição da foto da princesa de Gales, 42, atraiu atenção de jornais, o nome do Príncipe Harry e Meghan Markle foi associado ao conflito em reportagens do tabloide Page Six.

Em um comunicado da Fundação Archwell — fundada pelo duque e duquesa de Sussex — enviado para o jornal Newsweek, eles negaram qualquer envolvimento: "Com todo respeito ao Page Six, isso não veio de nós". A revista pontua que ninguém próximo foi oficialmente autorizado a falar pelo casal. Essa é a primeira vez que o casal afastado dos deveres reais fala sobre a polêmica envolvendo a princesa.

Segundo o Page Six, uma fonte que dizia ser "íntima" do casal afirmou que o erro de Kate Middleton, "jamais seria cometido por Meghan", pois a ex-atriz tem um "olhar aguçado e atenção aos detalhes". Ela também falou que caso a confusão com a foto acontecesse com Harry e Meghan, eles teriam sido "aniquilados" devido ao tratamento diferente dado pela mídia.

As notícias do jornal americano causaram uma reação negativa na mídia britânica, e noticiários como The Daily Mail e The Sun apontaram a suposta "hipocrisia" do casal. Então, entrou em questão uma fotografia em preto e branco em que a duquesa anunciava estar grávida de Lilibet, 2. O fotógrafo responsável afirmou que a única edição feita foi a mudança de cores.