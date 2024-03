Amor sem Glamour: namorado bom é o que ajuda na diarreia, diz Tati Bernardi

Para apresentadora do Desculpa Alguma Coisa, Tati Bernardi, dá para ter relacionamento sério em casas separadas, mas é preciso comprometimento na hora do perrengue. No quadro 'Tatirando', publicado em todas redes sociais de Universa, a escritora reage ao comentário de uma seguidora que diz: "Entendam, eu não sei ficar, ou você é meu marido temporário ou não é nada meu".

Ao ler o texto, Tati Bernardi não hesita em dizer que gosta de namorar e não de ser casada: "se ele mudasse para minha casa com a malinha dele hoje eu ia entrar em desespero e ia pedir para ir embora no dia seguinte". Além disso, a escritora afirma que, ao contrário de relacionamentos que começam com cada uma das partes compartilhando só as melhores versões de si mesmas, o importante para ela é quando o outro está disposto e presente nos momentos pouco glamourosos.

Não quero me arrumar gatinha, passar um creminho para ir a uma festa, jantar, aquela coisa "namoro". O que eu quero da minha vida, o que eu acho sexy é, quando na madrugada você tem uma diarreia, [...] e aí você pede aquela água para o cara [...] Ele é a pessoa que deixa a água gelada na porta e vai embora.

Tati Bernardi

Mas não é que ela goste de ficar sozinha sempre. Tati fala que prefere evitar atalhos quando percebe que existe interesse dos dois lados, sem dar importância demais aos receios que podem surgir quando a intenção é se aproximar de alguém novo. "Quando conheci André, meu namorado, nem nos beijamos no primeiro encontro. Eu cheguei em casa e pensei: amanhã preciso apresentar ele para todos os meus melhores amigos".

