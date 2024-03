'Fui acusada de ser dona do site de fofoca', conta sister

Na manhã desta quarta (13), Pitel, Fernanda e MC Bin Laden conversaram no Quarto Gnomo do BBB 24 (Globo). No papo, a alagoana contou que foi "acusada" de ser dona de uma página de fofoca.

O que aconteceu

Em conversa descontraída, os brothers contaram algumas curiosidades pessoais. Então, Pitel relembrou de quando foi acusada de ser dona de site de fofoca.

"Eu queria ter registros da minha infância, eu tenho exatas, mas é exatas três fotos", diz Pitel. "Da minha também não tenho quase nada, amiga", comentou Fernanda.

"Da minha adolescência, eu tenho uma notícia que saiu no site de fofoca da escola. Uma presepada", relembrou Pitel.

"O que você aprontou?", questionou Bin.

"Eu achei, acho que era 2012, essa publicação dizendo que eu estava disputando por um menino com uma outra menina, uma presepada. Aí, estava lá no site de fofoca da escola. Depois eu fui acusada de ser dona do site de fofoca, foi um inferno a minha vida na escola", contou a assistente social.

"Dona do site ainda?", perguntou a confeiteira.

"Meu Deus, eu ia passar por essa humilhação. Eu ia mesmo me passar por essa humilhação?", comentou a alagoana.

"Para despistar, para despistar as outras coisas que levantaram", rebateu Fernanda.

"Garota do blog", brincou o funkeiro.

