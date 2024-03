Filha de Charlie Sheen lança primeiro vídeo com namorado no OnlyFans

Filha do ator de "Dois Homens e Meio", Sami Sheen, 20 anos, cria conteúdo adulto desde 2022, ao fazer 18 anos, com permissão vacilante do pai. Nesta quarta (13), a modelo e estrela do OnlyFans lançou seu primeiro vídeo com outra pessoa, seu namorado, Aiden David, 23 anos.

Aos beijos de toalha. Em duas fotos compartilhadas em suas redes sociais, Sami Sheen aparece beijando o seu namorado, que também produz conteúdo para seu próprio OnlyFans, enquanto ambos usam somente toalhas brancas.

R$320 mil por mês. Autodescrita como "profissional do sexo", a filha de Charlie Sheen com a atriz Denise Richards tem faturado milhões de reais com o seu conteúdo - inclusive, esse faturamento foi o motivo para que seu pai apoiasse essa decisão.

Conteúdos e valores variados. Além do valor de assinatura na plataforma, por volta de 20 dólares, ou R$100, a modelo cobra valores adicionais para inscritos que quiserem conteúdos específicos, por exemplo, ela cobra R$225 para quem quer ver ela lambendo os próprios mamilos.

Nudez? No início de sua jornada no mundo do conteúdo adulto, Sami Sheen não tinha conteúdos de nudez, mas, aparentemente as coisas mudaram recentemente, como apontado em sua bio do OnlyFans: "Não acredito que estou completamente nua".

"Tentando apoiar e não julgar Sami". De acordo com o site OK Magazine, no ano passado, Charlie Sheen, mesmo que esteja tentando apoiar a filha, está "perdendo o sono porque sua preciosa garota se transformou em uma bagunça das grandes".

Mãe também está no OnlyFans. A atriz Denise Richards também decidiu criar uma conta na plataforma de conteúdos eróticos depois de apoiar Sami na criação da sua.