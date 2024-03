Além de Wanessa: famosas brancas que já se desculparam por falas racistas

Wanessa Camargo postou um vídeo pedindo desculpas por falas e comportamentos contra Davi no BBB 24 que "se enquadram no racismo estrutural".

Ela não é a primeira famosa a se desculpas por atos racistas

Em 2022, após ser processada por danos morais, Luísa Sonza compartilhou uma retratação formal. Em 2018, a advogada Isabel Macedo de Jesus estava hospedada numa pousada em Fernando de Noronha em que Luísa se apresentou. Segundo a advogada, a cantora deu um tapa no em seu braço e pediu que entregasse a ela um copo d'água. O caso veio à tona em 2020, e na época Luísa negou: "Não acreditem nisso! Eu jamais teria esse tipo de atitude. Vocês me conhecem bem, sabem qual é meu caráter, minha índole". Dois anos depois, no entanto, as duas chegaram a um acordo e Luísa postou uma retratação falando em "racismo estrutural":

"A maneira com que me dirigi a Sra. Isabel traduziu um ato de reprodução do racismo estrutural, o que de maneira nenhuma foi a minha intenção", disse a cantora. Procurada por Splash no ano passado, a defesa de Isabel se disse satisfeita com a resolução do processo e o posicionamento de Luísa: "É valioso esse reconhecimento da natureza discriminatória da conduta por parte dos responsáveis, principalmente quando se trata de pessoas públicas, uma vez que podem contribuir para o debate e para a reflexão acerca das diversas formas de racismo na nossa sociedade".

Ana Maria Braga já se retratou por usar expressões racistas no "Mais Você". Em 2021, a apresentadora falou em "inveja boa, inveja branca" e no dia seguinte se retratou: "Eu li os argumentos na internet e vi que as pessoas têm razão. Pessoas ao longo da vida e que tem RG antigo como eu usam expressões que fizeram parte de um outro momento. Peço desculpas, com isso eu aprendo, é uma oportunidade para que sumam rapidamente esses vícios de linguagem. Não se repetirá".

Imagem: Reprodução/Globoplay

Nesta semana, Ana Maria também falou "a coisa tá preta", e imediatamente se corrigiu: "O negócio desandou e foi treta pra tudo que é lado. Eu volto, porque a coisa continua preta lá. Desculpe, continua 'braba', vamos chamar assim. Desculpe", disse a apresentadora antes do comercial. Ao retornar, completou: "Desculpem os erros que cometo ainda, pela minha formação, pela minha idade e pela minha história. Não é justificativa, mas eu quero pedir desculpas".

Adriane Galisteu também já se desculpou por uma expressão racista. Em 2022, nos comentários de um post de Nanda Costa sobre amamentação, Galisteu disse que teve a ajuda de uma "ama de leite". O público apontou que a expressão remete à escravidão, e a apresentadora recorreu aos stories para se corrigir: "Passando para pedir desculpa por um termo errado, inadequado que eu usei quando estava falando sobre amamentação em um post da Nanda Costa. A quem eu magoei, me perdoe pela minha ignorância".

Imagem: Reprodução/Instagram

Não adianta que não vou vestir um terno que não cabe em mim. Se tem um terno que não veste em mim é o de racista e preconceituosa. Essa não sou eu e esse terno eu não visto de jeito nenhum. Adriane Galisteu

Talitha Morete se desculpou por pedir que uma convidada negra servisse um prato que preparou no "É de Casa". Em junho de 2022, o programa recebeu a doceira dona Silene, que preparou uma cocada ao vivo. No fim, ela entregou a bandeja para que Silene servisse a cocada, mas Manoel Soares interveio: "Vamos fazer o seguinte? Eu vou ser o seu garçom e você vai me orientar para quem eu vou servir, porque você não vai servir ninguém".

Imagem: Reprodução/TV Globo

"Eu pedi à dona Silene que servisse a cocada que ela fez pra gente, quando na verdade eu deveria servi-la. Então, eu errei, quero transformar esse episódio aqui em aprendizado. Serviu de aprendizado não só para mim, mas para muita gente, e eu aproveito para agradecer também ao meu colega Manoel Soares pelo cuidado com a dona Silene. É muito importante quando a gente está num grupo diverso que comprova como o mundo pode ser melhor quando inclui a todos. Então, dona Silene, meu amor, todo o meu amor e meu respeito por você e eu espero e desejo que a senhora venda muita cocada", disse Talitha no programa seguinte.