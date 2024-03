Fabio Porchat exibe mudanças em 20 anos, e namorada diz: 'Pegaria muito'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Fabio Porchat, 40, exibe mudanças na aparência em 20 anos. Ao compartilhar as fotos em uma rede social, a namorada do humorista e apresentador disse que "pegaria muito" ele.

O que aconteceu

Em um post no Instagram, o apresentador e humorista comentou sobre a sua aparência. "Uma harmonização facial chamada 'envelhecimento'. Acho que estou bem para 20 anos depois, né?", disse ele.

Nos comentários, a namorada de Porchat brincou com a situação. "Pegaria muito", afirmou Priscila .Castello. Além dela, o ator Gabriel Godoy também brincou com o apresentador e humorista. "Continua lindo. Eu pegaria!", destacou ele. "Eu dava uma palmitada de leve", comentou Polly Marinho. "Lindão!!! E querido, sempre!", elogiou Silvia Poppovic.

No mês passado, quando é comemorado dias dos namorados em 14 de fevereiro, a namorada falou sobre o apresentador. "Meu Valentino todos os dias! Foi difícil escolher uma seleção de apenas dez fotos com tantas coisas que já vivemos em tão pouco tempo….Nossos dias passam rápido, o tempo voa, nossas conversas nunca terminam, nossos planos nunca acabam. A única coisa que acaba é a comida no prato e nosso vinho. Minha risada preferida, minha conchinha, meu momento mais cafona…Eu te amo", escreveu ela.