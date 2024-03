'Eu roubei um copo, roubaram minha mala', questiona Alane

No Quarto Fada do BBB 24 (Globo) também rolou trollagem, Alegrette e Davi esconderam as malas de Alane. A sister se surpreendeu quando foi escolher um look para a festa de hoje (13) e não encontrou suas roupas.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Depois de esconder as malas da sister, Davi perguntou qual roupa ela tinha planejado usar na Festa da Líder. Nesse momento, a bailarina percebeu que suas malas haviam sumido.

"Cadê minhas malas? Cadê as minhas malas? Tu levou pro Magia, Davi? Tu levou as minhas malas pra lá", disse Alane.

"Foi o invasor?", indagou Beatriz.

"Não, não iam roubar minha mala. Eu roubei um copo, roubaram a minha mala (...)", questionou a sister.

Alane refez a pergunta ao brother : Tu levou, Davi? Fala de verdade".

"Tá na amizade toda assim com Alane, até pegar as malas dela e levar pra lá? Por que você não adota, Davi? Adota", brincou Beatriz.

"Foi, foi. Vou falar a verdade. Foi sacanagem com você. Foi eu e o Alegrete. Era pra você pensar que era o invasor", assumiu Davi.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Yasmin, quem é o favorito ao prêmio milionário? Resultado parcial Total de 30974 votos 8,29% Alane 4,59% Beatriz 30,79% Davi 19,88% Fernanda 0,30% Giovanna 0,89% Giovanna Pitel 15,98% Isabelle 2,66% Leidy Elin 0,41% Lucas Henrique 14,31% Matteus 1,35% MC Bin Laden 0,54% Raquele Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 30974 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash