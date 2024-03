Eliezer processa mais de 200 pessoas após ataques à filha, Lua

Eliezer, 34, falou, hoje, durante sua participação no podcast Sala de TV, sobre os ataques que ele e a esposa, Viih Tube, 23, sofrem nas redes sociais por conta da filha, Lua Di Felice, de quase um ano.

O que aconteceu

Internautas dizem que Lua está acima do peso: "A Viih já está nisso há muito tempo, então ela está mais acostumada do que eu estou. Ela que me dá força quando o bicho pega. Uma das vezes que o bicho pegou foi com os ataques ao peso da Lua. O negócio foi feio. Quem me deu a força e quem me segurou foi ela. A gente tem essa troca, um é o alicerce do outro"

Eliezer contratou uma equipe para apagar os comentários negativos: "Estava deixando aquilo atrapalhar minha relação com a minha família. Estava muito triste, [só] chorava"

Processando mais de 200 perfis: "Processo todo mundo. Hoje em dia, eu sou o cara do processo. No final do ano passado, quando intensificaram os ataques da Lua, de uma vez só foram 220 perfis"

Preservando o emocional: "Como estava me afetando muito, estava muito fragilizado, não quis saber, [falei para os advogados] 'vão processando todo mundo que xingar minha filha, só manda para mim a conta que eu pago'. Se perguntar quantos eu processei, não sei mais. Eu me afastei disso para preservar meu emocional".