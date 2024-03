Drake Bell diz ter sofrido abuso sexual aos 15 anos por preparador de elenco da Nickelodeon

O ator Drake Bell, conhecido por sua atuação no seriado Drake e Josh, da Nickelodeon, disse ter sofrido abuso sexual por um preparador de elenco do canal de televisão, Brian Peck, quando tinha apenas 15 anos. O caso foi revelado durante uma participação do artista no documentário Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, que estreia no próximo domingo, 17, mas teve detalhes adiantados pela Variety nesta quarta, 13.

Segundo a revista, Brian chegou a ser preso em 2003 por 11 acusações, incluindo "ato obsceno contra uma criança de 14 ou 15 anos". O preparador não se pronunciou sobre a denúncia de Drake, mas a Nickelodeon falou em manter esforços para investigar denúncias no ambiente profissional. Leia mais abaixo.

O ator conheceu Brian durante as gravações da segunda temporada de O Show de Amanda, de 1999. Drake chegou a passar um período na casa do preparador em Los Angeles, mais próxima ao set da Nickelodeon do que a residência em que vivia com a mãe.

Em uma das estadias, Drake sofreu um abuso sexual do preparador de elenco. "Eu estava dormindo no sofá onde normalmente dormiria. Acordei com ele - abri os olhos, acordei e ele estava me agredindo sexualmente. Eu congelei e fiquei em choque", relatou o artista.

Segundo o ator, Brian se desculpou após o ocorrido, mas os abusos passaram a ficar cada vez piores. "Passou a ficar bastante brutal", disse ele. Drake inicialmente não denunciou o preparador de elenco por medo de que isso o impedisse de conseguir outros papéis em Hollywood.

"Eu acreditava que nunca mais seria capaz de fazer isso [atuar] de novo. Eu não queria arriscar", afirmou. "Eu estava fazendo algo que eu amava fazer, então guardei tudo isso [os abusos] comigo."

O caso veio à tona quando Brian foi escalado para interpretar o pai da série Drake & Josh. O ator revelou os abusos à mãe, que denunciou o preparador de elenco. Conforme o relato, o ocorrido levou Drake à "autodestruição e autoaversão" e motivou um vício em álcool e drogas.

Brian foi condenado a 16 anos de prisão. Após sair da cadeia, o produtor de elenco chegou a trabalhar na série Zack & Cody: Gêmeos em Ação, de 2005, da Disney.

O que diz a Nickelodeon

Em nota enviada à Variety, a Nickelodeon disse manter esforços para "promover um ambiente de trabalho seguro e profissional, livre de assédio ou outros tipos de conduta inadequada". O comunicado, assinado por um porta-voz do canal de televisão, também expressou "tristeza e consternação" ao saber do caso denunciado por Drake.

Leia completo:

"Embora não possamos corroborar ou negar alegações de comportamentos de produções de décadas atrás, a Nickelodeon, por uma questão de política, investiga todas as denúncias formais como parte de nosso compromisso de promover um ambiente de trabalho seguro e profissional, livre de assédio ou outros tipos de conduta inadequada. Nossas maiores prioridades são o bem-estar e os melhores interesses, não apenas de nossos funcionários, elenco e equipe, mas de todas as crianças, e adotamos inúmeras proteções ao longo dos anos para ajudar a garantir que estamos cumprindo nossos próprios padrões elevados e as expectativas do nosso público.

Agora que Drake Bell revelou sua identidade como o autor da denúncia no caso de 2004, estamos consternados e tristes ao saber do trauma que ele sofreu e apoiamos a força necessária para que ele siga em frente."