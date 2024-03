Dieguinho: BBB precisa de mais equilíbrio nas broncas e clareza nas regras

Tadeu Schmidt, 49, abriu a edição ao vivo desta terça (12) do BBB 24 (Globo) com uma bronca em Leidy Elin, 26, e Davi Brito, 21. O apresentador afirmou que ambos exageraram nas ameaças e atitudes um com o outro e exigiu que haja mais respeito entre o elenco do programa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Na visão de Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, a Globo se arrependeu de ter deixado a situação entre os dois participantes sair do controle. "Não adianta dar um sabão na Leidy se não foi dito que ela não podia fazer isso. Jogar as roupas na piscina é um tipo de provocação, mas a Globo não esperava que isso fosse escalar de tal modo como foi."

Dieguinho opina que parece estar havendo uma tolerância maior para com o favorito Davi em comparação com os demais brothers. "Vamos inverter os personagens: se fosse o Davi jogando as roupas da Leidy na piscina, teria também havido uma chamada de atenção? A sensação é de que tudo que gira em torno do Davi tem ganhado [vista grossa], enquanto tudo o que gira em torno dos rivais vendo tendo um peso maior."

Para o apresentador, a Globo precisa ser mais clara com o elenco no que diz às regras da competição. "Quando olhamos para o histórico [desta temporada], vemos um certo desequilíbrio aí. Precisa haver um equilíbrio nas broncas e uma [maior] clareza nas regras. Senão, vai ficar esse questionamento: até que ponto um grupo é mais favorecido do que outro?"

Bárbara: Trollagem ou não, colar de Pitel ao menos gera movimentação no BBB

A 'mala do poder do falso' deixada por Boninho, 62 - e encontrada por Pitel, 24 - vem gerando burburinho dentro do BBB 24 (Globo). Muitos acham que o colar que estava dentro da mala atribui algum poder a quem se apossou dele. Boninho, porém, deixou claro que se trata apenas de uma 'trollagem' com os brothers.

Bárbara Saryne pensa que ao menos a intervenção de Boninho conseguiu movimentar um pouco a casa. "Sendo sem graça ou não, prefiro quando o Boninho está com esse espírito de querer fazer alguma coisa do que quando está parado - e o mesmo vale para o pessoal na casa. Prefiro quando a Leidy jogue as coisas na piscina do que a galera que fica só [choramingando] no quarto. Boninho, pode inventar mais coisas!"

O Central Splash é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 18h, no canal de Splash no YouTube, com as principais notícias do dia e comentários de Dieguinho Schueng e convidados. Assista à íntegra:

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash