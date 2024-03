Dieguinho: Bate-Papo BBB deveria se inspirar em Lucas Selfie e A Fazenda

Yasmin Brunet, 35, foi eliminada nesta terça-feira (12) do BBB 24 (Globo). Após deixar o reality, ela foi recebida pelos apresentadores Thaís Fersoza, 39, e Ed Gama, 33, para a tradicional entrevista pós-eliminação no Bate-Papo BBB (Globoplay).

Dieguinho Schueng, apresentador do Splash Show, criticou Thaís e Ed pela condução da sabatina com Yasmin. "Foi mais uma porcaria de entrevista. A entrevista com o eliminado virou uma grande porcaria. Do que já tivemos para o que temos para o que estamos tendo, caiu muito. A entrevista com o eliminado precisa parar de ser essa conversa de bar!"

O maior erro da dupla, na visão de Dieguinho, foi ter desestimulado Yasmin de criticar Rodriguinho, 47, por ter desdenhado de seu físico no confinamento. "No momento mais sensível, que era a história envolvendo ela e o Rodriguinho, os apresentadores não a deixaram falar! Cortaram e mudaram de assunto rapidamente. Senti que era para ela não falar mal do Rodriguinho. Achei muito feio!"

Schueng pensa que a dupla do Bate-Papo BBB deveria se inspirar em Lucas Selfie, que exerce função similar na Cabine de Descompressão de A Fazenda (Record). "Vou pagar um PlayPlus para a galera poder assistir ao Lucas Selfie, porque é muito melhor! Até Rafa Kalimann fazia melhor [do que está sendo feito hoje]."

Leão Lobo observou que a eliminação pareceu representar um alívio para Yasmin. "Ela saiu bem alegrinha, com aquela cara de 'graças a Deus, não aguento mais estar aqui', como se fosse obrigada a estar ali. Normalmente, o pessoal [que sai] dá uma olhadinha para trás [antes de ir], mas ela não. Simplesmente saiu e foi."

Ele criticou ainda as falas maldosas de Yasmin sobre Leidy Elin, 26, ao ser sabatinada no pós-confinamento. "Me chamou a atenção o que ela falou aqui fora sobre a fiel escudeira. Não poderia ser mais falsa! Estava a Leidy lá, fazendo tudo por ela, ela dizendo que queria levá-la para a vida - e, no final das contas, fala que não aguentava mais ouvir os gritos da mulher."

O programa Splash Show é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 13h, no canal de Splash no YouTube e na home do UOL, com as principais notícias do dia e comentários. Assista à íntegra:

