De graça! Festival em São Paulo vai reunir fãs de música e games

Um novo festival em São Paulo vai juntar fãs de games e de música em três dias. O Game'n Groove toma o Tokio Marine Hall de 28 a 30 de março. O evento terá showmatchs de CS2, Free Fire e Honor of Kings; apresentações de cosplays, shows ao vivo; e meet and greet com personalidades e influenciadores, entre outras coisas. A entrada será gratuita.

Segundo os organizadores, a programação ainda terá atrações como batalha de robôs, DJs, apresentações de k-pop, presença de atletas do cenário de esportes, lojas para compras de brindes e uma exposição de videogames antigos. Além do espaço interno, a casa de mais de 6.000 m² funcionará com um palco também no lobby.

O line up de atrações musicais tem, entre outros, O Bardo e o Banjo, Allira e Mr. 80. A primeira tem mais de dez anos de carreira e já tocou em festivais como Lollapalooza e Psicodália. Mistura rock, música caipira e o bluegrass, estilo musical comum no sul dos Estados Unidos.

Nome da nova cena do hip hop nacional, Allira é cantora, compositora, modelo, atriz e dançarina. Foi criada numa comunidade do Recife (PE) e canta músicas com influências do trap e do soul.

Conexão

A Mr. 80 faz a perfeita conexão entre os públicos que o festival busca. A banda toca sucessos de trilhas sonoras de filmes antigos. Acostumada a se apresentar em saguões de cinemas, mostra temas de longas como "Flashdance" e "Footloose".

Também está na programação o músico Victor Martins, que é violoncelista e DJ, e mostra suas duas habilidades em show no dia 28. Já colaborou com KL Jay, do Racionais, e Nego Bala. Apesar de ser um festival gratuito, é necessário retirar o ingresso no site Eventim.