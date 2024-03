Conheça história real que inspirou 'O Impossível' e como está família hoje

Na Sessão de Tarde desta quarta-feira (13), o filme escolhido foi "O Impossível", de 2012. A história é baseada no tsunami de 2004 no Sudeste da Ásia e acompanha Maria (Naomi Watts), Henry (Ewan McGregor) e seus três filhos que estão de férias na Tailândia. A família foi surpreendida pelas gigantes ondas que invadiram o hotel e precisaram fazer de tudo para sobreviver e se reencontrar.

A história do filme é real?

O longa - que ficou entre os assuntos mais buscados do dia no Brasil, segundo o Google Trends - foi inspirado nos acontecimentos vividos pela família Belón. Naquele ano, Maria Belón decidiu que a família toda precisava de férias e escolheu um hotel na beira da praia na Tailândia para descansar.

No dia da tragédia, Maria estava dormindo na varanda com seu filho mais velho, Lucas. O marido e os outros herdeiros estavam brincando na piscina do hotel.

Maria e Lucas foram acordados e o baque das ondas fez com que eles se separassem. A médica só encontrou o filho horas depois e eles foram procurar um lugar alto para se proteger.

Família Belón e o elenco do filme O impossível Imagem: Reprodução/Wikimedia Commons

A matriarca teve um corte na perna e precisou deixar com Lucas a missão de encontrar ajuda. Eles foram resgatados horas depois por alguns moradores de uma vila próxima que estavam procurando sobreviventes.

Os dois foram levados até um hospital improvisado da região, e à essa altura, já acreditavam que não conseguiriam reencontrar o restante da família. Felizmente, Afonso e as duas crianças também estavam vivas.

Os três iam a todos os hospitais e centros de acolhimento. Depois de dois dias e meio de procura, Simon finalmente avistou o irmão mais velho.

Uma semana depois, Maria, Afonso e os filhos foram transferidos para um hospital em Singapura antes de voltarem para Espanha.

Atualmente, a família promove palestras contando sobre a traumática experiência que sobreviveram e reforçam a importância dos entes queridos nos momentos difíceis.

O tsunami causou a morte de mais de 230 mil pessoas em 14 países diferentes, além de inundar cidades costeiras com ondas que chegavam até 30 metros de altura. Esse foi o terceiro maior terremoto submarino da história da humanidade.