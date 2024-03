Coala Festival abre venda de ingressos antes de anunciar atrações; veja valores

Neste ano, o Coala Festival ocorrerá nos dias 6, 7 e 8 de setembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Mesmo sem anunciar as atrações, o evento abriu as vendas na última terça-feira, 12.

Como todo ano, as vendas começam em um valor mais baixo, que costuma aumentar após o anúncio do line-up. No momento, o ingresso mais barato custa R$ 260 (para dois dias). Ingressos para um dia só ainda não estão disponíveis.

O Coala é conhecido por ser dedicado à música brasileira: já passaram pelo festival nomes como Gal Costa, Jorge Ben Jor, Novos Baianos, Marina Lima, Emicida e mais.

Serviço Coala Festival:

Data: 6 a 8 de setembro

Local: Memorial da América Latina (av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda, São Paulo - SP)

Valores: R$ 380 (passe para todos os dias); R$ 270 (dois dias); R$ 370 (cliente Elo; passe para três dias); R$ 260 (cliente Elo; passe para dois dias)

Ingressos: Total Acesso