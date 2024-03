Christina Applegate fala sobre viver com esclerose múltipla: 'Sim, fraldas'

Christina Applegate, 52, atriz com séries como "Friends" e a mais recente "Disque Amiga para Matar" no currículo, abriu um pouco mais sobre como é o dia a dia com esclerose múltipla.

O que aconteceu

A atriz e comediante recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla, também chamada de EM, em 2021 e agora fala sobre os desafios de viver com a doença limitante. "Bom, você faz xixi em suas calças. Por que você provavelmente não conseguirá chegar ao banheiro a tempo. Então sim, fraldas". Então Christina mostrou as fraldas floridas que estava usando.

"Quem quer uma linda flor na fralda? Deveria estar escrito "****-se minha vida", completou Jamie-Lynn Sigler, 42, que participa da entrevista para a revista People ao lado de Christina. A comediante encontrou um suporte na colega de profissão, atriz de "Sopranos". Lynn convive com a doença autoimune há 20 anos. "Ela é a única pessoa que realmente me conhece, posso falar sobre qualquer coisa com ela. Constipação, diarreia...", fala Christina.

Na esclerose múltipla o sistema de defesa destrói o sistema nervoso central. Isso gera distúrbios na comunicação entre cérebro e corpo, o que causa, como relata Christina, a dificuldade em conseguir controlar o sistema urinário e intestinal.

Apesar de ter recebido o diagnóstico em 2021, quando passou a ter sintomas graves como dificuldade para ficar de pé e andar, Christina acredita que o primeiro sintoma apareceu há sete anos. "Quando estávamos filmando a primeira temporada, minha perna cedia e adiei por acreditar estar cansada, desidratada. Então não tive mais sintomas por meses", falou em entrevista para o jornal Good Morning America.

A dupla criou o podcast MeSsy, com estreia no próximo 19, em que darão sua visão sobre viver com a doença e outros desafios do dia a dia. "Estamos gravando todas as semanas há um ano. Estamos compartilhando parte mais profundas de nós, e eu sou alguém que evitou fazer isso por muito tempo, então tem sido terapêutico", completou Sigler para a revista.