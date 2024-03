'Bunda engaja': Thalia Rebouças escreve no bumbum data de estreia de livro

Thalita Rebouças, 49, usou uma tática diferente para convidar o público para a estreia de seu novo livro, "Felicidade Inegociável e Outras Rimas".

O que aconteceu

Ciente do sucesso que fotos de biquíni fazem, a autora carioca fez um vídeo para seu perfil no Instagram usando biquíni. Na publicação, ela escreveu em seu bumbum data, horário e local de lançamento de seu novo livro.

"Estou mostrando esse corpinho porque é o meu momento 'mulher madura pode tudo'. Inclusive ir no meu lançamento. E já que bunda engaja, é nela que eu anuncio", fala Rebouças no post desta quarta-feira (13). No dia 20 de março, ela autografará os livros dos que comparecerem. Uma nova data será anunciada em São Paulo.

A escritora conhecida por livros infantojuvenis, desta vez embarca em um conteúdo para "fase mais madura da vida", onde fala sobre menopausa, divórcio, filhos e mais. "Falta uma semana pro lançamento aqui no Rio! Que nervoso, meu Deus! Espero vocês. PS: postei e sai correndo", escreveu Thalita na legenda.