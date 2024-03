Bruno Gagliasso posa nu com Gio Ewbank e celebra 14 anos de casamento

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank completam 14 anos de relacionamento hoje, e o ator chamou a atenção ao compartilhar uma foto em que aparecem nus.

O que aconteceu

Para comemorar a data, Gagliasso publicou uma sequência de fotos com Ewbank em seu perfil do Instagram, e em uma delas, eles estão nus em meio a natureza.

Ator declarou todo seu amor por ela: "Oficialmente, 14 anos juntos. No coração, uma vida inteira. Eu não lembro de como era a vida antes de você chegar. E nem quero saber. A minha melhor versão é com você ao meu lado. E quero ser o mesmo pra você. Amo cada detalhe de você. [...] Que venham mais 14. Que venham mais 140. Que venha a eternidade. Pronto. É esse o tempo que quero passar com você: para sempre. Você aceita? Te amo. Muito mesmo. Feliz nós dois".

Nos comentários, Gio deixou seu recado de carinho: "Aceito. Te amo".

Bruno e Giovanna se casaram em 2010 e são pais de três filhos: Titi, de 10 anos, Bless, de 8, e Zyan, de 3.