Brasileira musa do OnlyFans vende água de seu banho por R$ 200

A musa do OnlyFans Amanda Leon, 21, começou a vender frascos de água de seu banho na internet, cobrando R$ 200 por potinho.

O que aconteceu

Amanda Leon afirma que já conseguiu esgotar o estoque em quatro dias, viralizando nas redes com esse seu produto 'criativo'.

"Levantar fundos de maneira inusitada". A ideia da venda da água de banho surgiu após Amanda decidir que quer se casar com seu namorado e precisava de mais fundos, mesmo já tendo uma grande base de seguidores nas redes e na plataforma de conteúdos eróticos.

Eu quero que meu noivado e lua de mel sejam inesquecíveis, então decidi ser criativa e levantar fundos de uma maneira inusitada.

Apoio do namorado. De acordo com Leon, seu namorado não se incomoda com sua criação de conteúdos, mas, também se envolve ativamente na produção da água de banho: "Ele é o meu maior incentivador! Ele até mesmo me ajuda a engarrafar para vender", conta ela.

Não se incomoda em atender os fetiches. Para Amanda Leon, que, antes do OnlyFans, ganhava R$ 400 como jovem aprendiz, essa criação de produtos e conteúdos adultos não a incomoda, afirmando: "Nunca imaginei que seria tão valorizada!".

Apoio do Whindersson? Nesta segunda (11), o influencer Whindersson Nunes compartilhou uma foto da modelo, elogiando sua criatividade para conseguir engajamento, e, de acordo com ela, essa interação levou a seu melhor dia de vendas, conseguindo lucrar R$ 100 mil.