Bin reclama de falsidade de brothers e Fernanda o apoia: 'Não pensa nisso'

Após quase todos os brothers participaram do show de talentos comandado por Beatriz durante sua segunda Festa do Líder no BBB 24 (Globo), Bin Laden se afastou e foi para o Quarto Gnomo.

O que aconteceu

O funkeiro desabafou com Fernanda sobre o comportamento dos participantes e ela o apoiou.

A confeiteira o aconselhou a ignorar isso

Fernanda apontou o que ele comentou. "A gente tá brincando, tá rindo, fingindo que nada tá acontecendo. Amanhã volta todo mundo a se matar pra ganhar o Líder."

Ela o aconselhou a mentalizar em ganhar a próxima Prova do Líder. "Então relaxa. A gente pode ir lá fora daqui a pouco, pode comer um pouco, mentalizar em ganhar o Líder".

Bin Laden ressaltou seu incômodo. "Eu sou meio doido da cabeça, meu jeito assim, mas não consigo por uma máscara e ir lá para atuar. Se for para ganhar 3 milhões fingindo uma coisa que não sou, eu não vou ganhar."

Fernanda concordou. "Esquece, Bin. Eu também não, e estamos no mesmo barco".

"Todo tempo que tiver aqui eu vou ser eu. É uma parada que não tenho ódio e raiva de ninguém, mas fingir que tá tudo bem?", disse Bin.

