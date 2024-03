Yasmin reage a VT de fofoca inventada por Bin e Lucas Buda: 'Tô p*ta'

Eliminada do BBB 24 (Globoplay), Yasmin Brunet participou do Bate-Papo BBB (Globoplay) e assistiu ao VT de uma conversa entre Davi, MC Bin Laden e Lucas Henrique — que gerou intrigas na casa.

O que aconteceu

No papo entre Davi, Bin e Lucas Buda, o motorista de aplicativo diz que iria preferir que um Pipoca ganhasse o reality se estivesse disputando diretamente com o Camarote. A fofoca, no entanto, chegou em Yasmin com outro viés: seus aliados afirmaram que Davi estava contra os Camarotes.

A modelo opinou: "Obviamente não foi como me foi passada essa história. [...] Não consigo acreditar que foi isso que ele [Davi] falou, me passaram diferente. Eu confirmei com as pessoas, coloquei todo mundo frente a frente. Estou p*ta!"

Questionada pelos apresentadores sobre a conclusão que teve ao ver o vídeo, Yasmin disse: "Eu até concordo com ele [Davi]."

Eu, pelo menos, como Camarote, já entrei com uma coisa de não merecimento, não pertencimento. De realmente acreditar que quem precisava mais deveria ganhar. Então, ouvir isso de outra pessoa começa a reforçar essa crença que você tem. Eu não imaginei que era isso que ele [Davi] tinha falado porque me passaram outra coisa. Yasmin

