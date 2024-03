Yasmin explica por que não colocou casa no Tá Com Nada: 'Não deixaram'

Eliminada do BBB 24 (Globo), Yasmin Brunet participou do Bate-Papo BBB (Globoplay) e expôs o motivo que não a fez colocar a casa no Tá Com Nada.

O que aconteceu

Semanas atrás, Yasmin contou para seus aliados o plano para tomar mais "estalecadas" e colocar a casa no Tá Com Nada — quando a divisão entre Xepa e VIP não existe e todos estão em um grupo só.

Thais Fesoza e Ed Gama, apresentadores do Bate-Papo BBB, questionaram o que faltou para ela concluir o objetivo e a modelo confessou: "Eu não desisti, gente. Não me deixaram. Me chamaram e disseram que eu não poderia fazer isso."

Yasmin completou: "Não permitiram. Me chamaram no Confessionário e falaram que era contra as regras. Era o que eu ia fazer, era o que todo mundo queria."

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Yasmin Brunet no 12º Paredão? Resultado parcial Total de 84 votos 5,95% Ser do Camarote 8,33% Muita promessa e pouca ação 14,29% Ser uma das plantas da edição 9,52% Proximidade com Wanessa atrapalhou seu jogo 59,52% Se posicionar contra Davi 2,38% Ter desalinhado os chakras da casa Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 84 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

